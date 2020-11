Volley, Superlega maschile: Trentino-Milano rinviata. Continua la favola di Vibo Valentia

A poche ore dal fischio di inizio del match contro L’Allianz Milano, la società di Trentino volley comunica la positività di un altro membro del roster. Dopo Rossini, Kooy e Sosa Sierra, anche l’opposto Andrea Argenta si aggiunge alla lista dei contagiati. In questo modo il cosiddetto ‘derby delle assicurazioni’ si aggiunge all’elenco degli incontri rinviati a data da destinarsi.

Civitanova – Vibo Valentia

Vibo Valentia vince e convince. Nell’anticipo dell’undicesima giornata di andata, i calabresi concludono la pratica Civitanova in 109 minuti e ottengono il massimo dei punti in palio, consolidando il quarto posto in classifica.

Nel primo set, i padroni di casa cominciano nel migliore dei modi guidati dal capitano Juantorena. A metà parziale sarà il turno al servizio di Rossard (mvp dell’incontro) a capovolgere la situazione, portando gli ospiti in vantaggio.

La Lube non fa sconti e conduce il secondo parziale per tutta la sua durata, aiutata dai troppi errori in battuta dei ragazzi di Baldovin.

Il terzo set ha visto come protagonista assoluto lo schiacciatore americano di Vibo, Defalco, che con i suoi due ace ha messo in crisi la ricezione avversaria. Dall’altro lato del campo Leal, nonostante la fiducia datagli da De Cecco, non ha espresso tutta la sua potenzialità.

La Tonno Callipo vuole chiudere i conti e nel quarto parziale limita gli errori; viceversa i primi in classifica faticano anche nelle situazioni più semplici. Sarà un errore in battuta, sul matchpoint, di Simon a consegnare la vittoria ai calabresi.

Logo Superlega maschile volley

Volley, Superlega maschile: i risultati degli anticipi

Anticipo della 11ª giornata di andata:

Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (23-25, 25-18, 20-25, 23-25)



Anticipo della 7ª giornata di ritorno:

Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-17, 30-28)

Volley, Superlega maschile: i risultati della decima giornata

Leo Shoes Modena-NBV Verona Rinviata

Sir Safety Conad Perugia-Cucine Lube Civitanova Rinviata

Itas Trentino-Allianz Milano Rinviata

Kioene Padova-Consar Ravenna Rinviata

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Vero Volley Monza 1-3 (22-25, 25-16, 26-28, 17-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Top Volley Cisterna Rinviata

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo dieci giornate

Squadra PG V P Set Pt 1 Lube 9 8 1 25:6 23 2 Sir 7 7 0 21:2 21 3 Power Volley 8 6 2 19:13 16 4 Callipo 9 6 3 19:17 16 5 Modena 8 5 3 17:11 15

6 Gas Sales 9 4 5 15:19 12 7 Volley Milano 9 4 5 16:21 10 8 Trentino 7 3 4 12:13 10 9 Verona 7 3 4 12:15 9 10 Porto Robur Costa 7 1 6 11:18 6 11 Padova 10 1 9 10:27 5 12 Top Volley 8 1 7 7:22 4 Fonte: Google

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS