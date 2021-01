Volley, Superlega maschile: risultati dell’8a giornata. Perugia blinda il primo posto

Sulla carta doveva essere una partita semplice per Piacenza contro la penultima della classifica ma così non è stato. Questo campionato ormai ci ha abituato a molte sorprese e Padova avanti due set a zero contro gli emiliani di sicuro è una di queste. I patavini non concludono l’impresa e subiscono la rimonta dei ragazzi di Bernardi. Il match alla Kioene Arena termina solo al quinto set, in favore della Gas Sales.

Verona, già orfana di Spirito, nel corso della partita vede uscire anche Kaziyski e la situazione diventa irreparabile. Nel campo avversario invece è Pinali a guidare i suoi alla vittoria con 22 punti messi a referto. Con questo successo per 3 a 0, la squadra allenata da Bonitta interrompe così la striscia negativa iniziata nella sesta giornata di ritorno.

Logo Superlega maschile volley

Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano

Perugia vince e consolida il primo posto in classifica. Fatica contro una Milano che si ritrova con l’infermeria piena. Anche se Patry e Sbertoli, tornati disponibili, non sono ancora nella loro condizione migliore per affrontare una partita intera. Positivo anche l’ingresso di Mosca subentrato a Piano a metà incontro. La Sir conquista una vittoria piena nonostante ancora non si vedano in campo Russo e Atanasijevic.

Primo e secondo set

L’ex di giornata Daldello sigla il primo ace del match (0-2). I primi attacchi di Patry e Ishikawa vengono fermati dal muro della Sir e sul 6 a 3 Piazza chiama time-out. Il muro di Urnaut su Ter Horst riporta il gioco sull’11 pari. Il primo tempo di Solè conclude uno scambio molto lungo (17-13) e il tecnico meneghino richiama i suoi in panchina. Non basta il doppio cambio dell’Allianz, con Sbertoli e Weber in campo, Leon firma l’ace del 21-15. La pipe del neoentrato Basic annulla il primo set-point (24-18), ma ci pensa l’opposto umbro a chiudere il primo set.

A inizio secondo set, comincia a funzionare anche il muro dei lombardi. L’Allianz amministra bene il vantaggio, anche grazie agli errori dai nove metri di Ter Horst e Plotnytskyi (6-9). Il nastro aiuta Travica, il suo ace vale il 13 pari. Kozamernik mura Ricci (14-16) e Heynen chiama il time-out. Con il mani out di Patry, l’Allianz trova il massimo vantaggio (15-19). Dopo l’ace di Leon (18-20), il tecnico meneghino riferma il gioco. I punti al centro di Piano e del pari ruolo permettono a Milano di conquistare il parziale.

Terzo e quarto set

Maar e Mosca trovano il campo fin dal primo punto del terzo set al posto di Patry e Piano. Perugia tenta subito la fuga e sul 6 a 3 Piazza ferma il gioco. Travica si improvvisa attaccante e mette a terra il punto del 10 a 5. Kozamernik e Daldello non si comprendono (12-5) e il tecnico lombardo usa il secondo tempo discrezionale. Ishikawa alza alla banda canadese che chiude la diagonale sull’incrocio delle righe (17-13). Ter Horst firma il punto finale con una diagonale a fondo campo.

Milano risulta efficace in pipe con entrambi gli schiacciatori. L’attacco di Plotnytskyi dell’8 a 4 costringe Piazza a fermare il gioco. La Sir trova il +5 con il mani fuori di Leon da posto 6 (12-7). Massimo vantaggio, in questo quarto set, degli umbri con la pipe della banda ucraina (17-11). Mosca trasforma una palla slash nel punto del 17 a 13 ed Heynen ferma subito il gioco. Zimmermann chiamato in causa per la battuta, risponde con un ace (20-16). Leon chiude la sfida con una diagonale lunga.

Superlega maschile: ecco i risultati dell’ottava giornata di ritorno

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-2 (25-20, 28-30, 25-19, 16-25, 15-10)

Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21)

NBV Verona-Consar Ravenna 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

Kioene Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (26-24, 25-17, 26-28, 16-25, 11-15)

Itas Trentino-Top Volley Cisterna 3-1 (24-26, 26-24, 25-20, 25-18)

Vero Volley Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19/01/2021 ore 20:30

Superlega maschile: classifica aggiornata dopo l’ottava giornata di ritorno

Squadra PG V P Set Pt 1 Sir 19 16 3 51:15 49 2 Lube 18 16 2 49:19 43 3 Trentino 19 14 5 46:24 41 4 Callipo 18 12 6 40:28 34 5 Gas Sales 19 10 9 34:37 29

6 Volley Milano 16 10 6 36:31 27 7 Modena 18 9 9 33:32 27 8 Verona 18 7 11 31:38 22 9 Power Volley 17 7 10 31:37 21 10 Porto Robur Costa 18 4 14 25:44 16 11 Padova 19 3 16 21:50 13 12 Top Volley 19 1 18 13:55 5 Fonte: Google

