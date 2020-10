Volley, Superlega maschile: Monza sorprende Trento; tutto liscio per le altre big

Continua il periodo negativo dell’Itas Trentino che esce sconfitta anche dal campo della Vero Volley Monza. Una lunga partita che ha visto trionfare i brianzoli solo al tie-break: 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-16, 15-13)

Monza comincia subito a mettere sotto pressione i ragazzi di Lorenzetti a partire dalla linea dei nove metri. I monzesi, affidati temporaneamente a Massimo Eccheli, vincono il primo set grazie a 5 ace, di cui 3 messi a segno dall’ex di turno, Filippo Lanza. Nel secondo parziale Trento risolve i problemi in ricezione e riporta il match in parità. L’Itas riprende nel terzo set come aveva concluso nel precedente e gli ace di Nimir affossano la ricezione di Monza e portano i trentini in vantaggio. Protagonista assoluto degli ultimi due set è il croato Marko Sedlacek, entrato dalla panchina, porta i suoi alla vittoria grazie a 10 punti e 3 muri.

Tutto semplice, invece, per Perugia e Civitanova, che non lasciano scampo rispettivamente a Ravenna e Milano. Entrambe vincono 3 a 0 e consolidano le loro posizioni in vetta alla classifica; staccando proprio la squadra meneghina terza con 14 punti.

La Leo Shoes Modena comincia con la grinta giusta e passa subito in vantaggio nel conteggio dei set. I ragazzi di Giani tremano nel terzo set, in cui subiscono la rimonta di Padova, ma riescono ad ottenere comunque 3 punti importanti. Mentre Cisterna ha dato vita a una lotta durata cinque set contro l’NBV Verona ma non riesce nell’impresa di espugnare l’AGSM Forum.

Volley, Superlega maschile: i risultati della settima giornata

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 3-0 (25-20, 26-24, 25-22)

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna 3-0 (25-18, 25-20, 26-24)

Kioene Padova – Leo Shoes Modena 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 18-25)

NBV Verona – Top Volley Cisterna 3-2 (25-19, 26-28, 25-23, 24-26, 15-11)

Vero Volley Monza – Itas Trentino 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-16, 15-13)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (19-25, 20-25, 25-23, 19-25)

Volley, Superlega maschile: classifica aggiornata dopo sette giornate

Squadre PG V P S Pt 1 Sir 7 7 0 21:2 21 2 Lube 7 7 0 21:3 20 3 Power Volley 7 5 2 16:11 14 4 Modena 6 4 2 14:8 12 5 Callipo 7 4 3 13:15 10

6 Verona 7 3 4 12:15 9 7 Gas Sales 7 3 4 11:15 9 8 Volley Milano 7 3 4 12:17 7 9 Trentino 6 2 4 9:12 7 10 Porto Robur Costa 7 1 6 11:18 6 11 Padova 7 1 6 7:18 4 12 Top Volley 7 1 6 6:19 4 Fonte: Google

