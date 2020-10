Volley, Serie A1 femminile: Trento-Cuneo e Busto-Firenze rinviate per Covid-19

Il Covid-19 continua a colpire pesantemente anche il campionato di Serie A1 femminile di volley. Dopo aver assistito al rinvio di Monza-Firenze e Brescia-Busto Arsizio, recuperate poi settimanalmente, altre due gare sono state rinviate per via della grave situazione epidemiologica. Non si disputeranno infatti le gare della settima giornata Trentino-Cuneo e Busto-Firenze a causa di atlete positive presenti nei roster delle quattro formazioni. Per quanto riguarda le “bustocche”, rinviata anche la gara del prossimo 28 ottobre contro Brescia:

“Da mercoledì 14 ottobre la Bosca S.Bernardo Cuneo sta giocando una partita inedita e difficile nella sua imprevedibilità, quella contro il Covid-19. – Si legge sul sito di Busto Arsizio – Ai tamponi molecolari di mercoledì 14 sono seguiti ulteriori controlli straordinari dai quali è emersa la permanenza di oltre tre atlete positive al virus. Le giocatrici, asintomatiche o con sintomi lievi, compatibilmente con il proprio stato di salute stanno svolgendo allenamenti nella propria abitazione sotto lo stretto monitoraggio dello staff medico e del preparatore atletico Giorgio Borghi. L’attività di squadra in palestra e al Pala UBI Banca, interrottasi martedì 13, è ripresa nella giornata di mercoledì 21 per le giocatrici con doppio tampone negativo”.

La settima giornata, dopo i tre anticipi odierni, si chiuderà dunque domani col solo match salvezza tra Bergamo e Perugia. Si attendono ora comunicazioni dalla Lega Pallavolo femminile per apprendere le date dei recuperi.

