Volley, Serie A1 femminile: Conegliano stende Novara 3-0

Non c’è storia nel big match della terza giornata del campionato di Serie A1 volley femminile: le venete si impongono sulle rivali con un 3-0 che concede alle piemontesi qualche attenuante.

Ruggiscono ancora le “Pantere” di Conegliano: nel posticipo della terza giornata di Serie A1 volley femminile, le ragaze di Santarelli hanno battuto con un netto 3-0 (25-22, 30-28, 25-23) la Igor Gorgonzola Novara, in un match che ha visto equilibrio finale in tutti i parziali, ma che premia ancora le venete, ormai giunte alla vittoria numero 68 di fila.

Le gialloblù hanno giocato complessivamente meglio delle avversarie, piazzato allunghi decisivi nel corso dei set (19-11 nel primo parziale), e dimostrato ancora una volta quale sia la squadra più forte.

Novara, seppur rinforzata nell’organico, dimostra ancora alcuni limiti dal punto di vista caratteriale. Incapace di recuperare la contesa, nonostante abbia quattro set point nella seconda frazione.

Alla fine decide sempre lei: Paola Egonu. Autrice di 23 punti, con due aces e un 43% in attacco, la fuoriclasse della Nazionale azzurra è stata ancora una volta determinante quando, sul finire del secondo parziale, ha permesso alle campionesse d’Italia di recuperare il gap dal 24-20, chiudendo i conti ai vantaggi sul 30-28.

Per una Egonu in festa, c’è una Karakurt che ha dovuto impattare contro la durezza del campionato italiano e di certi avversari. L’opposta turca è apparsa in ombra, ben contenuta dal muro avversario, che l’ha bloccata tre volte e sporcata diverse, lasciandola andare a segno in sole cinque occasioni, con percentuali d’efficacia che sono risultate di poco sopra al 20%.

La squadra di Lavarini, pur non mollando un centimetro, deve ancora soccombere alla legge del più forte. E dopo tre giornate, questo campionato ci dice che le più forti sono loro, le “Pantere” dell’Imoco Volley, cui sarà difficile sottrarre il secondo tricolore consecutivo.

