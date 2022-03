Volley, Serie A1 femminile: Conegliano irriconoscibile. Vince Novara 3-1

Volley femminile, Novara batte Conegliano 3-1 nel recupero del sedicesimo turno. Piemontesi virtualmente al comando della classifica.

Ci aveva provato svariate volte senza mai riuscirci Stefano Lavarini: nella finale Scudetto dello scorso anno; nella semifinale di Champions; nelle ultime finali di Coppa Italia. La sua Novara non era mai riuscita a battere l’Imoco Volley Conegliano. La squadra campione di tutto, capace di sancire il record mondiale di vittorie consecutive.

C’è riuscita stasera, nel recupero di un match della sedicesima giornata inizialmente rinviato per Covid. Un match che può, a suo modo, chiudere definitivamente un’era. Ridisegnare le gerarchie della classifica.

Karakurt in azione contro Conegliano. Foto dall’account ufficiale della Lega Pallavolo femminile

Il risultato finale al Pala Igor recita 3-1, con Novara apparsa sempre in controllo del match (25-19; 25-21; 23-25; 25-19). Le igorine ringraziano ancora una volta la bomber Karakurt. Sono 23 i punti messi a segno dalla turca, con all’attivo anche un muro e un ace. Bene anche Nica Daalderop, 19 punti col 47% in attacco, mentre dall’altra parte della rete non bastano i 19 punti (39% di efficacia) dell’ex dell’incontro Paola Egonu.

Novara totalizza tre punti fondamentali che la proiettano momentaneamente al secondo posto in classifica, quota 49 punti. Uno in più di Conegliano, uno in meno di Monza capolista. Ma se le venete hanno una partita in meno, le brianzole ne hanno addirittura due. Ciò significa che dopo oltre due anni Novara ha la concreta possibilità di prendersi la leadership del campionato.

