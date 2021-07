Volley mercato maschile: Civitanova annuncia Lucarelli

Le voci di mercato erano nell’aria ma nell’ultimo periodo le possibilità di vedere Lucarelli in maglia biancorossa sembravano essere sfumate. Invece proprio nella giornata di oggi, la Cucine Lube Civitanova annuncia di aver trovato l’accordo con la società trentina per far arrivare il campione brasiliano alla corte di Blengini.

Ricardo Lucarelli Santos De Souza, fresco vincitore della medaglia d’oro nella VNL, si prepara così ad affrontare la sua seconda esperienza nel campionato italiano dopo una buona, ma non strepitosa, stagione in Trentino.

Immagine pubblicata sul sito della Cucine Lube Civitanova

Lo schiacciatore verdeoro, classe ’92, ha all’attivo un palmares di tutto rispetto con la vittoria di un campionato brasiliano e dell’ultima edizione delle Olimpiadi a Rio. Ciò non toglie che dovrà impegnarsi per sostituire al meglio il suo ‘connazionale’ Yoandy Leal, il quale si è reso sempre protagonista nel dominio marchigiano degli ultimi anni.

Nonostante molte partenze importanti, la dirigenza della Lube ha fatto in modo di mantenere un roster competitivo. Civitanova dovrà riconfermarsi nelle competizioni italiane e tornare protagonista in Champions League e con l’arrivo di Lucarelli non sembra un obiettivo poi così irrealizzabile.

