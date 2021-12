Volley, i risultati degli anticipi di Serie A1 femminile e Superlega maschile: vincono Monza, Cuneo e Trento. Modena batte la Kioene.

Sabato di anticipi per il volley italiano. Mentre in Turchia l’Imoco Volley Conegliano sta tentando la scalata al Mondiale per club, in Serie A1 femminile si sono disputati tre anticipi dell’undicesima, e penultima, giornata del girone di andata.

Vince Monza, con un netto 3-0 in casa di Vallefoglia (23-25; 21-25; 22-25). Ottima gara i Van Hecke(20 punti totali), nonché la solita Danesi dal centro (10 punti, due aces e due muri) e Davyskiba (10 punti totali per lei).

Monza raggiunge momentaneamente Novara al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze da Conegliano, e si conferma nel ruolo di terzo incomodo del campionato.

Vittoria importante, in ottica salvezza, per la Delta despar Trentino, che batte Roma 3-0 (25-23; 25-15; 25-22) e si sgancia dall’ultimo posto in classifica. Ottima prestazione dal centro di Furlan (14 punti con tre muri e un ace), così come del duo d’attacco Nizetich (13 punti col 48%, un ace e un muro) Rivero (12 punti col 32% e un ace).

Ultimo posto occupato ora da Perugia, che perde al tie-break (22-25; 25-22; 20-25; 25-20; 15-11) contro una Cuneo guidata dai 26 punti di Gicquel (47% di efficacia in attacco, 33% di rice perfetta e ben quattro aces), nonostante una Diouf che risponde da par suo con 22 punti (41% in attacco, un ace e un muro).

Nella Superlega di volley maschile, Modena batte 3-0 la Kioene a domicilio (25-22; 25-21; 25-18) e scatta al terzo posto solitario in classifica, dietro alle corazzate Lube e Perugia. Sugli scudi Nimir e Leal, 14 punti ciascuno, che regalano alla squadra di Giani una buona posizione di classifica alla fine del girone d’andata.

Oggi, in campo femminile, big match tra Scandicci e Novara. In Superlega, scontro al vertice tra Lube e Perugia. Lo spettacolo del grande volley continua.

Migliori Bookmakers AAMS