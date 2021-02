Volley femminile, la FIPAV comunica le date della final four di Coppa Italia e dei playoff Scudetto

Si delinea il calendario della fase calda di questa stagione di volley femminile. Oggi la FIPAV, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato le date della final four di Coppa Italia e dei playoff Scudetto.

Per quanto riguarda la Coppa nazionale, ad essa prenderanno parte le prime otto classificate del girone di andata, con un torneo che sarà dunque strutturato in quarti, semifinale e finale. Il primo turno sarà disputato il 10 marzo in gara secca, nel palazzetto della migliore classificata. La final four si disputerà nella cornice dell’RDS Stadium di Rimini tra il 13 e il 14 marzo.

I playoff Scudetto avranno invece inizio il 20 marzo e vi prenderanno parte ben 12 squadre: le prime quattro classificate in regular season, (che termina il 27 febbraio), accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le restanti otto si affronterano in incroci di matrice tennistica (quinta contro dodicesima, sesta contro undicesima e così via). Gli ottavi di finale si giocheranno con gara di andata-ritorno e, eventualmente, Golden Set per decidere la vincitrice. Dai quarti di finale si disputeranno incontri al meglio delle tre gare, fino a decretare la vincitrice del campionato, che dovrebbe essere proclamata nel weekend del 25 aprile.

Retrocede in Serie A2, senza prove di appello ai playout, l’ultima classificata che, allo stato attuale, è la Millennium Brescia.

Calendario di A2: quando si giocano le pool promozione e salvezza?

Contestualmente al calendario di A1, la FIPAV ha pubblicato anche quello di A2, che vedrà impegnate le squadre dei gironi Est ed Ovest nelle pool promozione e salvezza.

Queste ultime dovrebbero esaurirsi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, una volta che saranno completati i calendari della regular season con tutti i recuperi delle gare posticipate per Covid. La pool promozione e salvezza sono strutturate come mini campionati da dieci e nove squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Al termine, la prima classificata della pool promozione viene ammessa alla prossima Serie A1, mentre l’ultima della pool salvezza viene retrocessa in B1.

La Coppa Italia di Serie A2, che coinvolge le prime quattro classificate di entrambi i gironi, inizierà il 3 marzo con i quarti di finale in gara “secca”, e proseguirà la settimana successiva, il 10, con le gare delle semifinali. La finale si disputerà, come di consueto, nella stessa sede e lo stesso giorno della finale di Coppa Italia di A1 (RSD Stadium, Rimini, 14 marzo).

