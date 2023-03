Volley, Chieri regina in Challenge Cup. Novara e Perugia per difendere l’onore in Champions

Volley, la situazione delle italiane nelle coppe europee: prima vittoria storica per Chieri, che si impone nella finale di Challenge Cup e mantiene in Italia il trofeo conquistato lo scorso anno da Scandicci. Le toscane, sotto la guida di Barbolini, volano invece in finale di CEV Cup, e puntano al secondo trofeo continentale in altrettante stagioni, per poi prepararsi al meglio per i playoff Scudetto. Novara e Perugia difendono il tricolore nelle semifinali di Champions, mentre Modena è attesa dal doppio confronto con i belgi del Roeselare, che potrebbe consegnarle la Coppa Cev.

Il volley italiano ha avuto modo di festeggiare un successo continentale nella settimana appena trascorsa: Chieri si è infatti issata sul trono della Challenge Cup femminile.

Un risultato storico quello raggiunto dalla giovane società piemontese, che sotto la guida di Cesare Bregoli si è imposta con un doppio 3-0 sulle rumene del Lugoj. Trascinata dal suo astro, Kaja Grobelna, la squadra del presidente Vergnano ha rispettato i pronostici della vigilia, andando a coronare un percorso che, iniziato dalla fase preliminare, contro le bosniache del Gacko, ha visto le collinari rendersi protagoniste di un’ascesa via via sempre più entusiasmante.

Chieri festeggia la vittoria in Challenge Cup. Immagine da Twitter

Alla gioia di Chieri si somma quella di Scandicci, che punta a guadagnarsi l’appellativo di “Regina di coppe” dopo aver centrato l’accesso alla finale di Coppa CEV, maturato al termine di una sconfitta indolore al tie-break contro il THY di Abbondanza. Per la squadra toscana si tratta della seconda finale consecutiva a livello continentale, dopo che Pietrini e compagne avevano conquistato lo scorso anno proprio la Challenge Cup. Una Scandicci che sta crescendo anno dopo anno, e ora si appresta ad affrontare le rumene dell’Alba Blaj in una finale che la vede assoluta favorita.

In finale di CEV Cup ci sarà anche Modena, impegnata nel mentre nei playoff Scudetto: la squadra di Giani, che ha eliminato in semifinale i polacchi dello SKRA Belchatow, se la dovrà vedere con i belgi del Roeselare, giustizieri di Piacenza nel turno precedente.

Champions League: Perugia e Novara le uniche superstiti

In quanto alla Champions League, sono due le squadre italiane ancora in lizza nelle semifinali: Perugia, dopo aver eliminato i tedeschi del Berlin Recycling Volley, se la dovrà vedere con i campioni d’Europa dello ZASKA, in quella che si preannuncia essere la finale anticipata del torneo.

Anche Novara ha fatto il proprio dovere, eliminando lo Stoccarda mentre Conegliano e Milano cedevano a Fener e Vakif. Le piemontesi sono ora attese dalla sfida all’Eczacibasi della diagonale Ognjenovic-Boskovic. La capolista del campionato turco è forse l’avversario più in forma del momento, avendo vinto 21 gare su 21 nella propria lega, dove detiene un margine di 9 punti sulle campionesse d’Europa del Vakif, cedendo solo cinque set. La Novara di Barbolini, che ha battuto proprio il Vakif in casa nel girone di Champions, ci ha abituati a imprese straordinarie: quale migliore occasione per ripetersi?