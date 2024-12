Video Gol e Highlights Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1 , 6° Giornata Conference League: Gustavo apre, pareggia Mandragora!

La viola riesce a recuperare nel finale l’ultimo incontro della fase a gironi del torneo. Si conferma al terzo posto, con 13 punti e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I padroni di casa chiudono con un punto in più la secondo posto della classifica.

Vitoria Guimaraes-Fiorentina, 6° giornata di Conference League

Sintesi di Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1

Al sesto minuto sono i padroni di casa che spingono. Gustavo Silva prova una rovesciata che non centra la porta, dopo che Comuzzo ha colpito male nel tentativo di respingere un cross avversario.

Verso il decimo minuto Ikoné prova una conclusione a giro ma manda la sfera alta sopra la traversa! Il ventesimo minuto è il momento in cui si fanno vedere i padroni di casa con più pericolosità. Nuno Santos prova una conclusione potente che termina di poco a lato della porta difesa da Terracciano.

Si ripetono cinque minuto dopo i portoghesi, questa volta con Gustavo SIlva con una conclusione che termina diversi centrimetri sopra la traversa!

VANTAGGIO DEL GUIMARAES! Kaio recupera un pallone gestito in costruzione dalla viola, si mette in proprio, arriva verso il fondo e con un tap-in serve il proprio compagno Silva che da due passi non può sbagliare!

L’arbitro fischia la fine della prima frazione. Ripresa che inizia con gli ospiti che mantengono il possesso palla in attesa di un varco. La prima vera occasione è, però, dopo il ventesimo minuto con un bolide di Beltran verso la porta, protetto dalla difesa avversaria.

A metà del secondo tempo una vera e propria chance per la viola! Kean avanza, si trova da solo davanti a Varela, ma gli calcia addosso!

Verso la mezz’ora un’ottima conclusione di Gustavo Silva per i portoghesi, Risponde presente Terraciano che blocca il suo tentativo!

PAREGGIO DELLA FIORENTINA! A tre minuti dal termine c’è il pareggio viola! Dodò è bravo ad inserirsi lungo l’out di destra, raggiunge il fondo, serve Mandragora, il quale è lesto, dopo un rimpallo, a ribadire in porta!

La partita non ha più sussulti particolari, l’arbitro decreta la sua conclusione con il triplice fischio finale!

Highlights e Video Gol di Vitoria Guimaraes- Fiorentina 1-1

Tabellino di Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Baio, Fernandes, Rivas, T. Mendes; Silva, T. Silva (80′ Hendel), Mendes (67′ Samu); Cesar (93′ Bica), Silva, Santos (80′ Arcanjo). Allenatore: Rui Manuel Gomes Borges

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo (46′ Ranieri), Martinez Quarta, Parisi (75′ Gosens); Mandragora, Richardson (46′ Adli); Ikonè (57′ Colpani), Gudmundsson (57′ Kean). Beltran; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino

ARBITRO: Xhaja (Albania)

GOL: 33′ Gustavo (G), 87′ Mandragora (F)

ASSIST: 33′ Kaio Cesar (G)

AMMONITI: 42′ Gustavo (G), 47′ Tiago Silva (G), 50′ Manu (G), 66′ Kouame (F), 75′ Borges (G), 89′ Palladino (F) non in campo, 95′ Varela (G)

ESPULSIONI: –

NOTE: un minuto di recupero al termine della prima frazione, quattro nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.