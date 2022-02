Vitesse-Roma: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

L’urna di Nyon offre la sfida tra i giallorossi e gli olandesi per gli ottavi di finale di Conference League.

Fa tappa in Olanda il cammino europeo di Josè Mourinho e della sua Roma che hanno pescato, nell’urna di Nyon, il Vitesse come avversario da affrontare agli ottavi di finale della competizione.

La Conference League è stata teatro di alti e bassi da parte dei giallorossi che nonostante l’incredibile disfatta contro il Bodo/Glimt, ha massimizzato al meglio i punti conquistando il primato del proprio girone e la possibilità di accedere subito agli ottavi.

I giallorossi sono pronti ad affrontare una squadra giovane, da non sottovalutare, ma che sulla carta non può essere paragonata alla qualità tecnica della rosa dei capitolini.

In una stagione difficile dove Mourinho sta raccogliendo meno di quanto sperato, la Conference League diventa un obiettivo importantissimo per il club che non ha mai conquistato una coppa europea ed è molto interessata a mettere in bacheca la prima, storica, edizione del terzo trofeo istituito dalla UEFA.

Anche Mourinho vuole rendersi partecipe di un piccolo record che lo vedrebbe unico mister vincitore dei tre massimi trofei UEFA, ma per farlo, appunto, bisogna prima battere il Vitesse.

Gli olandesi hanno rimontato la sconfitta dell’andata contro il Rapid Vienna passando il turno per un totale di 3-2 e nei gironi hanno eliminato il Tottenham di Conte.

Guai, dunque, a sottovalutare gli avversari.

Calendario, date e orari di Vitesse-Roma e Roma-Vitesse

Avendo raggiunto il primo posto nel proprio girone, la Roma non ha dovuto svolgere gli spareggi di Conference League, ritrovandosi, automaticamente, come testa di serie degli ottavi di finale.

Per tale motivo, giocherà il match d’andata fuori casa, mentre il ritorno contro gli olandesi sarà disputato all’Olimpico di Roma.

L’andata del match verrà giocata Giovedì 10 Marzo 2022, alle ore 18:45 dove i due club si daranno battaglia in Olanda nella casa dei gialloneri, ovvero lo Stadio Gelredome, per il primo atto degli ottavi di finale di Conference League.

I giallorossi avranno un calendario molto fitto che prevede il match di campionato contro l’Atalanta solo cinque giorni prima della sfida al Vitesse.

La Roma, poi, dovrà vedersela contro l’Udinese tre giorni dopo il confronto europeo.

Il ritorno verrà giocato GIovedì 17 Marzo 2022, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma dove si deciderà quale delle due squadre accederà al turno successivo.

Il calendario della Roma, anche in questo caso, non è stato troppo benevolo perché il match arriverà 4 giorni dopo il confronto con l’Udinese e tre giorni prima del derby di Roma contro la Lazio.

Come vedere Vitesse-Roma e Roma-Vitesse in diretta tv e streaming live

Partita : Vitesse-Roma

: Vitesse-Roma Competizione : UEFA Conference League

: UEFA Conference League Data : Giovedì 10 Marzo 2022

: Giovedì 10 Marzo 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara d’andata Vitesse Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Vitesse Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra il Vitesse di Thomas Letsch e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 10 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Gelredome di Arnhem sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Conference League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Partita : Roma-Vitesse

: Roma-Vitesse Competizione : UEFA Conference League

: UEFA Conference League Data : Giovedì 17 Marzo 2022

: Giovedì 17 Marzo 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara d’andata Roma Vitesse sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Vitesse in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Vitesse di Thomas Letsch, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 17 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Conference League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

La probabile formazione del Vitesse

Giovani, volenterosi e di buona qualità: il Vitesse di Thomas Letsch sarà tutt’altro che una squadra “cuscinetto” per la Roma che, nonostante l’indubbia qualità, dovrà giocare due match attenti e concreti per battere la compagine olandese.

L’ultimo periodo dei gialloneri non ha sorriso troppo con tanti punti persi e qualche scivolone difensivo di troppo.

Questo calo fisico è da amputare alla poca esperienza di una rosa molto giovane e con un età media di 23 anni. L’inesperienza, però, può trasformarsi in un’arma in più in notti come queste in cui la gioventù olandese può dare sfogo a tutta la propria esuberanza.

Nonostante ciò, è proprio la difesa il reparto più carente e che la Roma deve necessariamente sfruttare.

Il reparto difensivo è solitamente composto dall’estremo difensore Houwen e una difesa a tre con il giovane Doekhi (finito anche nel mirino di vari club italiani tra cui il Napoli), Bazoer e Rasmussen, vecchia conoscenza di Fiorentina ed Empoli.

Il bomber della squadra è Lois Openda che gioca in coppia con Grbic, mentre sulla trequarti occhio all’esuberanza di Bero, che ha anche un grande temperamento essendo (con 7 ammonizioni) il giocatore più sanzionato della squadra in Eredivisie.

Da tener d’occhio anche Sondre Tronstad che gioca a centrocampo con Dasa, Domgjoni e Wittek.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Rasmussen, Bazoer, Doekhi; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Bero; Grbic, Openda. Allenatore: Thomas Letsch.

