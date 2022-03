Vitesse-Roma 0-1, Mourinho: “Abbiamo saputo reagire alle difficoltà”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Conference League.

Vittoria sofferta, ma importante per la Roma di Josè Mourinho che resta indenne dalla trasferta olandese e potrà godere del vantaggio conquistato in questo match d’andata in vista della sfida dell’Olimpico.

Il gol di Sergio Oliveira ha, infatti, permesso ai capitolini di regolare la pratica Vitesse che si è rivelata più difficile e insidiosa del previsto.

Lo stesso Special One, commentando la partita, è d’accordo nel dire che la squadra ha avuto qualche difficoltà di troppo.

Nel primo tempo la Roma ha avuto difficoltà ad esprimere il proprio gioco e Mourinho afferma che il risultato uscito dai primi 45 minuti di gioco è del tutto immeritato visto che gli olandesi avevano creato di più, mentre i giallorossi si sono appellati alla fortuna.

Parte del brutto approccio al match, è dovuto anche alle difficili condizioni del campo che poco si addiceva ad un confronto europeo.

Nel secondo tempo, invece, la musica è cambiata e lo stesso Mourinho è d’accordo. La Roma ha giocato meglio e ha meritato di mantenere il risultato sul vantaggio.

Nonostante il gol, la partita di Oliveira (come quella di Veretout) non è stata semplice e lo stesso Mourinho rimarca il fatto di non aver inserito un regista di ruolo in questa rosa e che in alcune partite questa mancanza si è fatta sentire.

Nel primo tempo il centrocampo era fuori giri e non ha controllato il match, mentre nella ripresa, con l’ingresso di Cristante, c’è stato maggiore equilibrio.

La squadra sta cercando di costruire una propria identità e in un momento dove anche l’infermeria sembra svuotarsi (con il solo Spinazzola ancora mancante all’appello) la situazione si fa sicuramente più interessante per la Roma.

Oggi, ad esempio, Mourinho loda il pragmatismo e la capacità di reagire bene alle difficoltà venutesi a creare nel primo tempo.

