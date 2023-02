Video Gol e Highlights Lipsia-Manchester City 1-1 , andata ottavi di Champions League: alla rete di Mahrez rispondono i tedeschi con Gvardiol.

Pareggio per la formazione di Guardiola che non cambia il probabile esito di questo ottavo di finale. Comunque la formazione di casa ha dato del filo da torcere alla squadra inglese e servirà una gara più coraggiosa ed incisiva per passare il turno.

Lipsia-Manchester City, vidoe go highlights, andata ottavi di finale di Champions League 2022/23

Sintesi di Lipsia Manchester City 1-1

Partita che inizia con il solito possesso palla degli ospiti. Il Manchester City prova a trovare un varco nella difesa tedesca. Primi minuti di studio, con i padroni di casa che cercano di non offrire spazi per gli avversari.

Passano quindici minuti e il possesso degli ospiti sale al 75%. Ruben Dias al quattordicesimo minuto di gioco prova con un colpo di testa a trafiggere il portiere. Il numero uno dei tedeschi, però, è attento e sventa il tentativo in calcio d’angolo.

Tentativi che si fanno via via più importanti degli ospiti. Mahrez ci prova con un calcio di punizione dal limite, ma la barriera devia il pallone. Quindi Rodri prova una conclusione dal limite, ma il pallone termina alle stelle.

VANTAGGIO DEL CITY! Ilkay Gundogan serve il compagno Mahrez, meglio piazzato, il quale colpisce il pallone con il sinistro e la fa terminare in porta senza lasciare scampo al portiere della formazione tedesca!

Tre minuti dopo ancora gli ospiti in avanti. Rodri colpisce di testa e manda il pallone alto sopra la traversa.

A dieci minuti dal termine clamorosa occasione per gli ospiti! Bernardo Silva serve un ottimo assist a Jack Grealish, il quale prova la conclusione che termina di poco sopra la traversa!

Martellante dominio degli ospiti, che cingono d’assedio l’area avversaria in cerca di ulteriori segnature. Il Lipsia fatica a costruire occasioni da rete. Il Manchester mantiene sapientemente il possesso palla non lasciando spazio per le ripartenze dei padroni di casa.

Le squadre vanno a riposo con il vantaggio meritato degli ospiti. Ripresa che inizia sullo stesso canovaccio del primo tempo. La squadra di Guardiola in avanti e il Lipsia a difendere.

Al quinto minuto passaggio nei piedi di Riyad Mahrez, il quale calcia in porta ma viene bloccato da un difensore avversario.

Tre minuti dopo si affaccia per la prima volta il Lipsia dalle parti di Ederson. Un cross in mezzo per Benjamin Henrichs, il quale prova a colpire di testa mandando la sfera di poco alta sopra la traversa! Due minuti più tardi lo stesso Henrichs sfiora la rete con una conclusione ottenuta grazie ad un assist di Andre Silva.

Al ventesimo minuto circa è Andre Silva che s’invola verso la porta avversaria. I difensori provano a rubargli la sfera, ma lui resiste e davanti alla porta prova la conclusione. Il portiere Ederson si supera e blocca il suo tentativo!

PAREGGIO DEL LIPSIA! I padroni di casa arrivano a segnare l’1-1, con una girata di testa di Josko Gvardiol che da due passi infila la sfera in rete. L’assist perfetto è stato di Marcel Halstenberg.

Quattro minuti più tardi di nuovo gli ospiti alla carica. Ilkay Gundogan fa partire una conclusione pericolosa destinata all’angolino basso, ma la sua conclusione viene bloccata da Blaswich.

A dieci minuti dal termine conclusione di Bernardo Silva dal limite dell’area, ma il pallone viene bloccato dalla difesa avversaria.

Gli ultimi minuti che scorrono senza particolari insidie da parte degli ospiti, ma con tentativi scarsi anche dei padroni di casa.

Fischio finale, un pareggio con goal che mette un po’ di apprensione alla formazione di Guardiola.

Highlights e Video Gol di Lipsia-Manchester City 1-1 :

Tabellino di Lipsia-Manchester City 1-1

Marcatori: 27′ pt Mahrez (MC), 25′ st Josko Gvardiol

Assist: 27′ pt Ilkay Gundogan (MC), 25′ st Marcel Halstenberg

RED BULL LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann (46′ st Henrichs), Orban, Gvardiol, Halstenberg (44′ st Raum); Schlager (37′ st Haidara), Laimer; Szoboszlai, Forsberg (21′ st Nkunku), Werner; André Silva (37′ st Yussuf Poulsen). Allenatore: Marco Rose

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Pep Guardiola

Ammoniti: 45′ st Henrichs (L)

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Turchia)