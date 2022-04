Video Highlights Inter-Milan 3-0: sintesi Coppa Italia 19-04-2022

Video Gol e Highlights Inter-Milan 3-0, Andata Semifinali Coppa Italia: i rossoneri sprecano troppo e vengono colpiti per tre volte. Una sconfitta pesante che non dovrà avere contraccolpi.

Lautaro segna subito e raddoppia a fine primo tempo, mentre in mezzo si vede un Milan che fa fatica a segnare pur creando, come al solito. Nella ripresa viene annullato misteriosamente un gol a Bennacer, quello del 2-1, e la partita finisce. C’è solo il tempo per il triss di Gosens.

L’Inter approda in finale di Coppa Italia, ove troverà la vincente di Juventus-Fiorentina (1-0 per i bianconeri all’andata al “Franchi”).

Sintesi di Inter-Milan 3-0

l’approccio dei nerazzurri è migliore e si concretizza già dopo appena 4 minuti: Darmian trova spazio sulla destra e va sul fondo crossando perfettamente per Martinez, bravissimo a finalizzare con un destro al volo che piega le mani a Maignan.

Dopo la rete, l’Inter continua a detenere il possesso, ma attacca meno e il Milan a poco a poco prende l’iniiativa cominciando a premere e, dopo una girata di Kessié sull’esterno della rete, è Leao al 28° a costringere Handanovic ad intervenire per respingere una sberla sul primo palo.

Al 31° Saelemaekers raccoglie un pallone vagante al limite e scaglia un destro potente e di controbalzo, ma Handanovic è nuovamente bravissimo e sventa il pericolo; subito dopo è addirittura Giroud, trovatosi nuovamente sulla traiettoria, a salvare i nerazzurri dalla capitolazione deviando il tiro di Tonali presumibilmente destinato ad entrare.

Dopo un intermezzo interista con tiro alto di Barella, i rossoneri sfiorano ancora il pareggio al 39° con una bellissima combinazione tra Saelemaekers, Hernandez e Kessié, con quest’ultimo anticipato miracolosamente da Perisic prima che entri in porta con la sfera.

Al 40° i nerazzurri raddoppiano a sorpresa: Correa approfitta di una coragine sulla fascia sinistra del Milan e manda in porta Martinez, bravissimo a superare Maignan con un bel tocco sotto.

La squadra di Inzaghi chiude in avanti e sfiora il tris con un colpo di testa di Bastoni finito a lato. Dopo un minuto di recupero, Mariani fischia la fine.

Il Milan ricomincia in avanti, ma la prima occasione della ripresa è per l’Inter: Calhanoglu ruba palla a Bennacer ed innesca il contropiede di Martinez, che si allaarga e conclude costringendo Maignan ad una respinta non particolarmente facile.

Non accade granché per parecchi minuti fino al 66°: sugli sviluppi di un corner il pallone giunge fuori area venendo raccolto da Bennacer, che segna con un sinistro al volo imparabile.

La rete, dopo un interminabile consulto al VAR, viene incredibilmente annullata per un assurdo fuorigioco di Kalulu, la cui posizione è del tutto ininfluente.

La partita si chiude sostanzialmente qui e si registra solo il terzo gol interista: Vidal lancia Brozovic sulla destra e Gosens insacca da due passi il traversone basso del croato. Game over al “Meazza“, benché si giochi fino al 96°: i rossoneri cercano almeno il gol della bandiera, ma senza fortuna.

Highlights e Video Gol di Inter-Milan 3-0

Tabellino di Inter-Milan 3-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (79′ D’Ambrosio); Darmian, Barella, Brozovic (79′ Gosens), Calhanoglu (73′ Vidal), Perisic; Martinez (66′ Dzeko), Correa (66′ Sanchez). Allenatore: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali (46′ Diaz), Bennacer (73′ Krunic); Saelemaekers (46′ Messias), Kessié, Leao (86′ Lazetic); Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 4′ e 40′ Martinez e 82′ Gosens

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Hernandez, Skriniar e Tomori