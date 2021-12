Video Highlights Genoa-Atalanta 0-0: Sintesi 21-12-2021

Video Gol e Highlights Genoa-Atalanta 0-0, 19° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Genoa e Atalanta allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del martedì della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata e ultima partita di campionati dell’anno solare 2021.

E’ un momento di difficoltà per i bergamaschi, che chiudono il proprio ottimo anno con un solo punto conquistato nelle ultime due partite, non riuscendo a cancellare la sconfitta del weekend e fermandosi a quota trentotto punti, ancora un vantaggio di quattro punti sulla quinta e a meno uno, momentaneamente, sulla seconda in classifica.

I liguri tornano a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive, ma la classifica continua a piangere, visto che segnala undici punti, terzultimo posto in classifica e due punti di distacco dalla zona salvezza.

Sintesi di Genoa-Atalanta 0-0

Per quest’ultima partita dell’anno e del girone d’andata, Andrey Shevchenko fa leggero turnover con Bani nel trio difensivo costituito da Biraschi e Vasquez, a protezione di Sirigu, Portanova in mediana al fianco di Badelj e Sturaro, e Ekuban in attacco con Destro, ma la vera novità è lo spostamento di Criscito sulla fascia sinistra, con Cambiaso sulla destra.

Spazio al turnover anche per Gian Piero Gasperini, probabilmente anche a causa degli infortuni dell’ultima ora, con il ritorno in campo di Hateboer dal primo minuto, e Zappacosta sulla fascia opposta, e le sorprese Koopmeiners in mediana, con Freuler, e Miranchuk nel trio d’attacco con Malinovskyi e Zapata, ma le sorprese sono sicuramente Sportiello a porta e Palomino in difesa con Djimsiti e Demiral.

E’ una partita completamente a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, a fare possesso palla sono gli ospiti, ma i padroni di casa non si limitano a difendere con ordine, visto che provano anche a pressare con aggressività.

Il più pericoloso di tutti è Zapata che prima impegna Sirigu alla risposta e poi non trova la porta, così come i colleghi Malinovskyi e Miranchuk.

Con il passare dei minuti gli ospiti perdono velocità e qualità nel giro della palla, non riescono più a raggirare l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, rendendo la partita anche più maschia, come dimostrano le ammonizioni comminate dall’arbitro a Sturaro e Freuler.

Nel finale c’è ancora tempo per l’infortunio di Zapata, che viene sostituito da Muriel, e un sinistro insidioso di Malinovskyi, però impreciso.

Il secondo tempo si apre con un’altra sostituzione per gli ospiti, che lasciano in panchina Freuler per De Roon e provano a velocizzare il giro della palla affidandosi a Malinovskyi, mentre i padroni di casa non cambiano il proprio atteggiamento in campo, ma abbassano il baricentro compattandosi nella propria metà campo.

Dopo una bella parata di Sirigu su Koopmeiners, proprio Malinovskyi e Zappacosta cercano la giocata vincente, ma non riescono proprio a risultare pericolosi.

Girandola di cambi a metà frazione di gioco Pasalic, Ilicic e Ghiglione al posto di Miranchuk, Malinovskyi e l’infortunato Criscito, poi i padroni di casa si giocano la carta Pandev per Destro, cercando di approfittare dell’abbassamento dei ritmi di gioco.

Di fatto, però, solo dopo l’inserimento di Piccoli, Melegoni e Hernani, al posto di Koopmeiners, Sturaro e Portanova, finalmente gli ospiti sfiorano il gol vittoria con Demiral e Muriel, ma senza fortuna.

Highlights e Video Gol di Genoa-Atalanta 0-0:

Tabellino di Genoa-Atalanta 0-0

GENOA (3-5-2): Sirigu 6,5, Bani 6,5, Biraschi 6, Vasquez 6,5, Cambiaso 6, Sturaro 6,5 (43’ st Hernani sv), Badelj 6,5, Portanova 6,5 (43’ st Melegoni sv), Criscito 6,5 (23’ st Ghiglione 6,5), Ekuban 7, Destro 5,5 (27’ st Pandev sv). A disp.: Semper, Andrenacci, Bianchi, Galdames, Masiello, Sabelli, Serpe, Tourè. All. Shevchenko



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6, Palomino 6,5, Demiral 6, Djimsiti 6, Zappacosta 6, Freuler 5,5 (1’ st De Roon 6), Koopmeiners 6,5 (39’ st Piccoli sv), Hateboer 5,5, Miranchuk 5 (20’ st Pasalic 5,5), Malinovsky 5,5 (20’ st Ilicic 5,5), Zapata 5 (44’ pt Muriel 5). A disp.: Musso, Rossi, Lovato, Pessina, Pezzella, Scalvini. All. Gasperini



Arbitro: Valeri

Ammoniti: Sturaro, Freuler, Badelj

