Video Highlights Barcellona-Atletico Madrid 0-0: Sintesi 8-5-2021

Video Gol e Highlights Barcellona-Atletico Madrid 0-0, 35° Giornata Liga: pareggio senza reti tra Koeman e Simeone

Solo un pareggio a reti bianche tra Barcellona e Atletico Madrid al Campo Nou di Barcellona nella trentacinquesima giornata di Liga, sedicesimo turno del girone di ritorno.

E’ un punto che non cambia la classifica, visto che potrebbe favorire Real Madrid e Siviglia nel campionato più equilibrato degli ultimi dieci anni.

E’ il secondo risultato utile consecutivo per entrambe le squadre, che devono sperare in passi falsi delle altre due pretendenti.

Sintesi di Barcellona-Atletico Madrid 0-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla, si compattano tra i reparti e rilanciano ribaltando l’azione in contropiede.

Eppure, gli unici a creare pericoli sono gli ospiti: prima una conclusione di Llorente ben parata da ter-Stegen; poi, ancora ter-Stegen attento su Carrasco; infine, colpo di testa alto sulla traversa di Felipe.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a tenere in mano il pallino del gioco e gli ospiti a tentare di ripartire in contropiede.

Ci provano Lenglet di testa, Moriba dalla distanza e Dembele, ma senza precisione, mentre Oblak è attento sul calcio di punizione di Messi, che poi sfiora l’incrocio dei pali nel finale.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Atletico Madrid 0-0:

Tabellino di Barcellona-Atletico Madrid 0-0

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza (46′ Araujo), Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Pedri (75′ Sergi Roberto), Sergio Busquets (31′ Ilaix Moriba), De Jong, Dest (75′ Dembelè); Messi, Griezmann. A disposizione: Neto, Tenas, Sergi Roberto, Umtiti, Firpo, Araujo, Riqui Puig, Ilaix Moriba, Pjanic, Trincao, Braithwaite, Dembelé. Allenatore: Koeman

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Hermoso, Felipe, Savic, Trippier; Lemar (13′ Saul Niguez [67′ Joao Felix]), Llorente, Koke, Carrasco; Correa (73′ Kondogbia), Luis Suarez. A disposizione: Grbic, Vrsaljko, Lodi, Gimenez, Saul Niguez, Herrera, Torreira, Vitolo, Kondogbia, Dembelé, Joao Felix. Allenatore: Simeone

RETI: //

AMMONIZIONI: Saul Niguez, Felipe, Koke (A), Ilaix Moriba, Piqué, Jordi Alba (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Camp Nou

