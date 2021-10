Video Gol Highlights Zenit-Juventus 0-1: Sintesi 20-10-2021

Video Gol Highlights Zenit-Juventus: termina 0-1 la sfida valevole per la 3° giornata della fase a gironi (Gruppo H) di Champions League tra i biancazzurri di Sergej Semak e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il match della Gazprom Arena è una rete di Kulusevski all’86° minuto.

Dopo aver battuto Malmo e Chelsea nelle prime due giornate della fase a gironi di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri batte anche lo Zenit San Pietroburgo di Sergej Semak e si conferma al primo posto nel Gruppo H con 9 punti. A decidere il match della Gazprom Arena di San Pietroburgo, valevole per la 3° giornata della fase a gironi di Champions League, è un gol di Dejan Kulusevski all’86° minuto.

Zenit-Juventus 0-1, 3° giornata Gruppo H fase a gironi Champions League.

Sintesi di Zenit-Juventus 0-1

Nei primi 10 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante con le squadre che provano a costruire qualcosa, ma con poca precisione. Al 18′ il primo tiro in porta della partita con Claudinho che, da fuori area, costringe Szczesny a mettere in angolo.

Al 39′ si vede anche la Juventus con un tiro di Chiesa dal limite dell’area russa che finisce alto. Pochi istanti è ancora il 22 bianconero a provarci, ma il sui destro a giro finisce fuori alla sinistra di Kritsyuk. Al 44′ Chistyakov impatta bene di testa su calcio di Claudinho, ma Szczesny è attento e blocca senza problemi. Il primo tempo finisce 0-0 senza alcun minuto di recupero.

Al 51′ Morata imbuca per McKennie che s’inserisce bene nell’area dello Zenit, ma non riesce a battere Kritsyuk con il tocco sotto. Al 57′ Claudinho mette paura alla Juventus, ma il suo destro a giro finisce fuori. Al 74′ ottimo cross di De Sciglio per McKennie che in tuffo di testa mette fuori alla sinistra di Kritsyuk.

All’86’ De Sciglio dalla sinistra trova Kulusevski al centro dell’area di rigore russa, lo svedese spizza di testa quel tanto che basta per far finire la palla alle spalle del numero uno dello Zenit. Al termine dei 4 minuti di recupero concessi, Schärer fischia la fine della partita: Juventus batte Zenit 1 a 0.

Video Gol Highlights Zenit-Juventus 0-1

Il Tabellino di Zenit-Juventus 0-1

Zenit (3-4-3): Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov (88′ Krugovoy), Lovren; Karavaev (61′ Sutormin), Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom (69′ Kuzyaev), Dzyuba (61′ Azmoun), Claudinho (88′ Erokhin).

Allenatore: Sergej Semak.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (58′ Cuadrado); Bentancur (84′ Ramsey), Locatelli (58′ Arthur), McKennie; Chiesa, Morata (76′ Kean), Bernardeschi (58′ Kulusevski).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Marcatori: 86′ Kulusevski (J)

Ammoniti: 30′ Barrios (Z), 46′ Karavaev (Z), 60′ Arthur (J), 94′ Ramsey (J)

Espulsi: nessuno.

