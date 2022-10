Video Gol Highlights Verona-Milan 1-2: sintesi 16-10-2022

Highlights e Video Gol Verona-Milan 1-2: i rossoneri soffrono le pene dell’inferno, ma vincono un match fondamentale e continuano la loro corsa restando in scia del Napoli.

Veloso fa subito autogol, Gunter rimedia e nel finale Tonali si scopre “fatal” per i colori gialloblu con il gol decisivo nonché terzo in due anni al “Bentegodi”.

Il Milan supera Lazio ed Udinese ed è terzo a -1 dall’Atalanta e -3 dal Napoli.

La Sintesi di Verona-Milan 1-2

La prima metà del primo parziale è equilibrata a tratti; il Verona cerca subito di impensierire Tatarusanu con Faraoni, ma il tiro del terzino è centrale, così come non crea problemi a Montipò un tiro di Giroud terminato oltre la traversa.

Al 9° il Milan passa rocambolescamente in vantaggio: una triangolazione tra Leao e Giroud nata da un errato retropassaggio di Hrustic si conclude con un cross del portoghese deviato da Veloso per un classico, sfortunato, autogol.

Giroud si divora subito dopo il raddoppio poiché, lanciato da Diaz, solo e al cospetto di Montipò, conclude incredibilmente a lato.

Ciò dà coraggio al Verona, che pareggia al 20°: servito da un tacco di Depaoli, Gunter batte Tatarusanu con un destro deviato da Gabbia. Non è autogol essendo il tiro diretto nello specchio, ma è comunque rocambolesco quanto il gol del Milan.

Non accade altro fino al duplice fischio finale; si conclude con un risultato equilibrato un primo tempo fatto di lampi improvvisi.

Eccezion fatta per una chance avuta all’inizio dal nuovo entrato Rebic, in campo al posto di Diaz e sul cui tiro interviene di piede Montipò, il Milan soffre terribilmente per gran parte della ripresa un Verona più in palla che al 60° va vicinissimo al 2-1: Veloso cross e Piccoli stacca cogliendo la traversa, mentre Gunter sfiora la doppietta calciando di poco alto sul prosieguo.

Nell’ultimo quarto d’ora il pur sofferente Milan ha un sussulto e sfiora il vantaggio con una doppia occasione: Montipò è bravissimo prima su una sassata di Hernandez e successivamente su un gran colpo di testa di Rebic.

L’assalto prosegue con un palo sfiorato da Origi al 79° e ottiene lo scopo al minuto 81: come l’anno scorso, Tonali si inserisce su invito di Rebic e colpisce battendo il portiere scaligero con un delicato sinistro.

Inevitabilmente il Verona si butta in avanti e fino all’ultimo secondo il Milan è sotto assedio. Grandi sofferenze, due salvataggi di Thiaw, parecchi corner, due interventi rapidi e con esito negativo del VAR per altrettanti tocchi di mano di difensori rossoneri, ma gli ospiti resistono e dopo cinque minuti di recupero esultano per tre punti di platino.

Video Gol e Highlights Verona-Milan 1-2

Il Tabellino di Verona-Milan 1-2

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani (70′ Cabal); Faraoni, Veloso, Tameze (67′ Hongla), Depaoli; Verdi (71′ Kallon), Hrustic (54′ Hrustic); Henry (66′ Djuric). Allenatore: Bocchetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic (60′ Pobega); Diaz (46′ Rebic), Adli (60′ Bennacer), Leao (84′ Thiaw); Giroud (46′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 9′ aut. Veloso, 19′ Gunter e 81′ Tonali

Arbitro: Massa

Ammoniti: Magnani, Hongla, Faraoni, Hernandez e Rebic