Video Gol Highlights Verona-Milan 0-2: sintesi 07-03-2021

Video Gol e Highlights di Verona-Milan 0-2: rimaneggiati come sempre, i rossoneri espugnano il “Bentegodi” confermandosi squadra da trasferta. Il Verona non gioca come al solito, però il Milan lo affronta con umiltà e porta via tre punti importantissimi che ne confermano il secondo posto e portano momentaneamente a sette i punti di vantaggio sul quinto posto.

I protagonisti di giornata sono gli inattesi Krunic e Dalot, autori di un gol spettacolare per tempo.

Sintesi di Verona-Milan 0-2

La partita sembra mettersi male per il Milan che al 9° non solo rischia di andare sotto per un retropassaggio errato di Tomori che aziona Lasagna per un pallonetto fuori misura, ma teme per Donnarumma fattosi male scontrandosi in uscita con la punta scaligera. Il portiere rossonero si riprende e rimane in campo.

Al 15° si vedono i meneghini in avanti con un cross perfetto di Calabria per Leao, che non inquadra la porta di poco.

Il Verona pressa senza costrutto e il Milan cerca di approfittarne guadagnando al 27° una punizione da posizione ottimale per un fallaccio di Magnani su Krunic: lo stesso bosniaco si incarica del tiro e dal limite sinistro dell’area inventa un tiro spettacolare che finisce nell’angolo lontano.

Conquistato il vantaggio, i rossoneri gestiscono il pallone e non affondano a caccia del raddoppio, ma nemmeno il Verona sembra avere idee per mettere in difficoltà l’avversario. Il primo termina dopo un minuto di recupero e senza altre emozioni.

I ritmi iniziali della ripresa sono sempre bassi e alla prima accelerazione utile il Milan va nuovamente a bersaglio con Dalot, anche lui al primo gol in campionato: Saelemaekers cerca Leao, il portoghese fa velo e l’accorrente terzino batte Silvestri con un gran destro all’incrocio una volta entrato in area.

La partita scorre tranquilla e accade pochissimo, anzi nulla. Il Verona odierno è irriconoscibile e non va quasi mai al tiro e quei pochi tentativi sono a dir poco imprecisi. Anche il Milan fa pochissimo, si limita a gestire la partita senza mai affondare.

Tra il 76° e il 77° gli scaligeri creano le prime preoccupazioni alla retroguardia ospite: prima Dimarco entra in area e conclude trovando l’opposizione di Calabria e subito dopo, su un cross da corner di Bessa, Ceccherini prova di testa mancando la porta di poco.

All’88° il Verona va ancora vicino al gol: Faraoni impatta bene l’ennesimo cross di Dimarco, ma sulla linea di porta Krunic si oppone e spazza di testa. I minuti di recupero sono quattro, ma scorrono senza emozioni ulteriori.

Highlights e Video Gol di Verona-Milan 0-2

Tabellino di Verona-Milan 0-2

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter (57′ Dimarco), Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso (57′ Ilic), Lazovic; Barak (53′ Bessa), Zaccagni (54′ Salcedo); Lasagna (74′ Favilli). Allenatore: Juric

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Castillejo (78′ Hauge), Krunic, Saelemaekers; Leao. Allenatore: Pioli

Marcatori: 27′ Krunic e 50′ Dalot

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Magnani e Bessa

