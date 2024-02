Video Gol Highlights Venezia-Modena 2-2: sintesi 18-02-2024

Video Gol e Highlights Venezia-Modena 2-2: termina con un pareggio sostanzialmente inutile una partita vissuta più di lampi improvvisi che di tattiche diverse da un generico contenimento delle azioni altrui.

Pohjanpalo porta due volte in vantaggio il Venezia, ma Gerli e Palumbo rispondono di volta in volta.

Il Venezia va a 45 punti e raggiunge il Como al 3° posto, ma non sorpassa né i lariani né la Cremonese, che è duenque sola al 2° posto; il Modena, invece, va a 34 punti e non sfrutta lo stop del Cittadella per raggiungerlo in settima posizione e rimane 8°.

Sintesi Venezia-Modena 2-2

Molto meglio i lagunari nel primo tempo, pur senza creare grosse occasioni se non al 23°, punizione malefica di Pierini che rimbalza davanti a Seculin che non si fa ingannare, e al 26°, gol annullato a Tessmann per offside dopo conciliabolo al VAR. Ancora il VAR nega al Venezia un rigore precedentemente assegnato.

Gli emiliani si difendono con discreto ordine senza rendersi mai pericolosi, ma cedono proprio negli ultimi istanti del recupero: Battistella sgomita con Zampano in area e alza troppo l’arto mandando sul dischetto i veneziani, a segno grazie alla conclusione potente e angolata di Pohjanpalo. La prima frazione non ha altro da offrire.

Passato un quarto d’ora dal fischio di inizio del secondo parziale, il risultato cambia nuovamente e all’improvviso: Gerli, senza che il suo marcatore diretto Andersen intervenga per portargli via la sfera, avanza indisturbato e inventa un potente tiro da venti metri che sorprende Joronen.

Poco accade dopo il pareggio e così anche il nuovo vantaggio veneziano nasce da un’azione estemporanea: Svoboda stacca su cross da corner e, dopo il salvataggio sulla linea di Riccio, Pohjanpalo segna ancora ribadendo in rete da posizione ravvicinata.

Passa un altro quarto d’ora senza sussulti e sempre all’improvviso arriva il 2-2: Marinelli assegna al Modena un penalty per fallo di Joronen su Gliozzi e Palumbo insacca dopo la prima respinta del portiere veneziano.

Ben sette sono i minuti di recupero, nel quinto dei quali il Venezia sfiora il gol della vittoria con Bjarkason, che respinge miracolosamente il suo tiro di prima intenzione da pochi passi su cross di Zampano. Poco dopo, giunge il fischio finale.

Migliori in campo Pohjanpalo (7.5), nuovo capocannoniere del torneo con 13 reti, e Seculin (7), che evita la rete decisiva dei veneti al 95°. Male Idzes (5), in ritardo e svagato, e Battistella (5), troppo falloso e nervoso.

Highlights e Video Gol Venezia-Modena 2-2

Tabellino Venezia-Modena 2-2

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen (68′ Olivieri), Tessmann, Busio (90′ Ellertsson), Zampano; Pierini (68′ Gytkjaer), Pohjanpalo (90′ Bjarkason). Allenatore: Vanoli

Modena (3-5-2): Seculin; Riccio, Pergreffi, Cauz; Santoro, Battistella (54′ Magnino), Gerli, Palumbo (90′ Manconi), Corrado; Abiuso (78′ Tremolada), Gliozzi. Allenatore: Bianco

Marcatori: 50′ pt rig. 71′ Pohjanpalo, 61′ Gerli e 77′ Palumbo

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Battistella, Zampano, Tessmann, Riccio e Gerli

Note: al 77′ Joronen respinge un rigore a Palumbo