Video Gol Highlights Udinese-Napoli 1-1: Sintesi 4-5-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Napoli 1-1, 33° Giornata Serie A: Osimhen pareggia Lovric e regala lo Scudetto a Spalletti

Solo un pareggio tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo serale della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno ed ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Un punto basta e avanza ai partenopei, che finalmente possono festeggiare la conquista del terzo Scudetto della propria storia trentatré anni dopo l’ultima volta, visto che ora c’è anche la matematica certezza con ottanta punti in classifica.

E’ stata una partita vera per i friulani, che tornano a fare punti dopo la sconfitta del weekend fermandosi a quota quarantatré punti in classifica.

Sintesi di Udinese-Napoli 1-1

Sempre assenti Ebosse, Deulofeu e Success per Andrea Sottil, che schiera Becao, Bijol e Perez in difesa a protezione di Silvestri, a centrocampo i soliti Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric e Udogie, mentre in attacco viene scelto Nestorovski con Pereyra.

Indisponibili Mario Rui e Politano per Luciano Spalletti, che conferma Olivera in difesa con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo in difesa davanti a Meret, sceglie Ndombele in mediana con Lobotka e Anguissa, mentre in attacco la sorpresa è Elmas con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa pressano con aggressività e fisicità, non permettendo agli avversari di trovare giocate semplici e perdendo velocità e qualità.

Al 13′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con un destro a giro di Lovric, che trova il gol del vantaggio su assist di Udogie al termine di una bella azione corale.

Gli ospiti faticano a reagire, non riescono a trovare ritmo nel giro della palla e in attacco sembrano senza idee, rischiando in difesa sull’ennesimo tiro interessante di Lovric dopo il giallo a Ehizibue, mentre solo Osimhen prova a spaventare gli avversari con il solito colpo di testa.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti accelerano nel possesso palla anche in concomitanza dell’abbassamento del baricentro dei padroni di casa.

Al 52′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare con Osimhen, tap-in vincente dopo la parata del portiere alla conclusione da fuori area di Kvaratskhelia sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa provano ad alzare il pressing, ma la rete sembra aver sbloccato definitivamente gli ospiti, bravissimi ad addormentare i ritmi di gioco con il possesso palla sfiorando la rete ancora con Zielinski, entrato al posto di Ndombele, sul quale è fenomenale Silvestri.

Entrano Lozano, Zeegelaar, Arslan, Ebosele e Thauvin al posto di Kvaratskhelia, Udogie, Lovric, Ehizibue e Samardzic, in un finale di pura gestione.

Highlights e Video Gol di Udinese-Napoli 1-1:

Tabellino di Udinese-Napoli 1-1

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6,5; Becao 6, Bijol 6,5, Perez 6; Ehizibue 6 (37′ st Ebosele sv), Samardzic 6 (37′ st Thauvin sv), Walace 6,5, Lovric 6,5 (33′ st Arslan 6), Udogie 6,5 (29′ st Zeegelaar 6); Pereyra 5,5; Nestorovski 5.

Allenatore: Sottil 6,5



Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Olivera 6,5; Anguissa 6, Lobotka 6, Ndombele 5,5 (19′ st Zielinski 6); Elmas 6, Osimhen 7, Kvaratskhelia 5,5 (41′ st Lozano sv).

Allenatore: Spalletti 6



Arbitro: Abisso

Marcatori: 13′ Lovric (U), 7′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Ehizibue (U)

Espulsi: