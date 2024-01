Video Gol Highlights Udinese-Milan 2-3: sintesi 20-01-2024

Video Gol e Highlights di Udinese-Milan 2-3: i rossoneri vincono una gara folle, macchiata da presunti cori razzisti ai danni di Maignan che, oltre ad aver causato la sospensione del match, hanno provocato l’uscita dal campo dei giocatori ospiti con relativa perdita di concentrazione. Ma alla fine gli è andato di traverso tutto.

Loftus-Cheek apre le marcature, Samardzic e Thauvin ribaltano il risultato in favore dei friulani, ma nel finale Jovic e Okafor attuano il contro-ribaltone.

Il Milan va a 45 punti e consolida il 3° posto andando anche a – 4 dalla Juventus e a -6 dall’Inter, seppur momentaneamente.

La Sintesi di Udinese-Milan 2-3

In una gara molto tattica in cui accade poco è la squadra rossonera ad avere le migliori chance, la prima al 16° con Giroud che si gira in area e conclude costringendo Okoye a superarsi, e poi un’altra con ancora protagonista il transalpino con un controllo mancato da distanza più che favorevole.

Dopo un salvataggio in area di Kjaer su un traversone di Ebosele, stasera in gran forma, il Milan torna avanti e passa meritatamente in vantaggio: l’asse su cui fare affidamento è sempre il “Theao“, la fusione tra Hernandez e Leao, e l’assist del transalpino, sul quale c’è l’esca di Giroud, è un invito a nozze per il piatto destro angolato e preciso di Loftus-Cheek al 32° minuto.

Il fatto sportivo passa in secondo piano a causa di cori razzisti all’indirizzo di Maignan, che abbandona il campo insieme alla squadra. Al ritorno sul terreno di gioco un Milan ancora distratto viene punito da Samardzic al minuto 42 con un sinistro da fuori area ispirato da un’iniziativa personale di Lucca, bravo a superare Reijnders e ad apparecchiare la tavola per il serbo.

L’Udinese è ancora minacciosa poco dopo con un altro tiro dell’autore della rete, che stavolta manda la palla a lato anche se di poco; i rossoneri sembrano non aver riconnesso la mente dopo quanto accaduto prima e così i sei minuti extra concessi da Maresca passano senza movimenti o azioni particolarmente interessanti.

I rossoneri tornano in campo con il corpo, ma non con la testa, e i friulani fanno contenimento giocando con parecchia aggressività. Tale maggior attenzione dei padroni di casa si traduce in maggior voglia di fare e il gol del 2-1 ne è diretta conseguenza: Thauvin, entrato al 46°, entra in area da destra, sfrutta un pasticcio di Hernandez e conclude di sinistro trovando il palo lontano. Non irreprensibile Maignan.

Non c’è una reazione nervosa o tecnica, il Milan è sparito da molti minuti, ma a sette minuti dal termine trova comunque l’ormai insperato pareggio: Giroud ottiene palla da Hernandez, tira e colpisce la traversa, ma l’appena entrato Jovic è nei paraggi e appogia in rete di testa il pallone.

Pochi minuti e un altro subentrato, Okafor, regala ai rossoneri il gol della vittoria: su cross di Florenzi Giroud è nuovamente ispiatore con una bella sponda per lo svizzero, che scaraventa la sfera in rete con un gran tiro di collo da pochi passi. E’, questo, l’atto finale del match.

Highlights e Video Gol di Udinese-Milan 2-3

Il Tabellino di Udinese-Milan 2-3

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (60′ Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (61′ Payero), Kamara (84′ Zarraga); Pereyra (46′ Thauvin); Lucca (76′ Success). Allenatore: Cioffi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (75′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders (68′ Okafor); Pulisic, Leao (95′ Musah), Giroud (75′ Jovic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 31′ Loftus-Cheek, 42′ Samardzic, 62′ Thauvin, 83′ Jovic e 93′ Okafor

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Kamara, Ebosele, Thauvin, Walace, Lucca, Ferreira e Hernandez