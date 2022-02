Video Gol Highlights Udinese-Lazio 1-1: Sintesi 20-2-2022

Video Gol e Highlights Udinese-Lazio 1-1, 26° Giornata Serie A: Felipe Anderson pareggio Deulofeu

Solo un pareggio tra Udinese e Lazio alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo serale della domenica della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che hanno collezionato ben undici punti nelle ultime cinque partite, portandosi a quota quarantatré punti e, di fatto, a solo meno quattro punti dal quarto posto.

E’ un punto che serve solo a mantenere il vantaggio di quattro punti sulla zona retrocessione per i friulani, ora a quota venticinque in classifica.

Sintesi di Udinese-Lazio 1-1

Non c’è Nuytinck per Gabriele Cioffi, che ritrova Perez e Rodrigo Becao in difesa con Pablo Marì a protezione di Silvestri, confermando Soppy e Molina sulle fasce e recuperando Arslan in mediana con Walace e Makengo. In attacco c’è la coppia formata da Deulofeu e Beto.

Emergenza per Maurizio Sarri, orfano di Luis Alberto, Acerbi, Lazzari, Immobile e Lucas Leiva. Davanti a Strakosha ci sono Patric e Hysaj con Luiz Felipe e Marusic, mentre in mediana vengono rispolverati Cataldi e Basic con Milinkovic-Savic. In attacco spazio al tridente dei piccoletti formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre combattono su ogni palla, risultano ordinate in fase difensiva e pericolose soprattutto in contropiede.

Neanche il tempo di studiare tatticamente il campo, che al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Deulofeu, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Perez su sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti riescono a reagire solo dopo l’errore sotto porta di Makengo, il cambio di Cabral per Pedro e l’ammonizione di Arslan.

Infatti, gli ospiti si rendono pericolosi con Felipe Anderson e proprio Cabral, poco cinici sotto porta, mentre anche Perez riceve un cartellino giallo.

Nel finale al 45′ minuto gli ospiti segnano il gol del pareggio con Felipe Anderson, su assist di Zaccagni, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Crescono ulteriormente i ritmi di gioco in un secondo tempo ancora più bello e divertente, tra due squadre che giocano a viso aperto e vogliono portare a casa il risultato.

All’impreciso Cabral risponde Rodrigo Becao, sul quale si esalta Strakosha, mentre Zaccagni sfiora il grande gol con un destro a giro e viene ammonito Makengo prima delle sostituzioni che vedono protagonisti Pereyra e Zeegelaar per Arslan e Soppy.

Anche Cataldi e Zaccagni ricevono il cartellino giallo e c’è spazio anche per Success per Deulofeu e Andre Anderson per Basic, ma è Strakosha a risultare decisivo nel finale su Makengo.

Tabellino di Udinese-Lazio 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6,5, Marì 6,5, Perez 6; Molina 5,5, Arslan 5 (17′ st Pereyra 6), Walace 5,5, Makengo 5,5, Soppy 5,5 (17′ st Zeegelaar 6); Beto 5,5, Deulofeu 6,5 (28′ st Success 6). A disp.: Padelli, Gasparini, Ballarini, Benkovic, Jajalo, Nestorovski, Pussetto, Samardzic, Udogie. All.: Cioffi 6.



Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Patric 6, Luiz Felipe 6, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6, Basic 6 (33′ st A. Anderson 6); Pedro 6 (22′ st Cabral 5,5), Anderson 7, Zaccagni 6,5. A disp.: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Kamenovic, Moro, Radu, Romero. All.: Sarri 6.



Arbitro: Massimi

Marcatori: 5′ Deulofeu (U), 45′ F. Anderson (L)

Ammoniti: Arslan, Perez, Makengo (U); Cataldi, Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno

