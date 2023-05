Video Gol Highlights Udinese-Lazio 0-1: Sintesi 21-5-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Lazio 0-1, 36° Giornata Serie A: decide Immobile

La Lazio batte di misura l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo serale della domenica della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo due partite portandosi a quota sessantotto punti in classifica, con un vantaggio di quattro punti sulla quinta, e facendo registrare la seconda sconfitta consecutiva ai bianconeri.

Sintesi di Udinese-Lazio 0-1

Out Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Becao e Success per Andrea Sottil, che schiera Perez, Bijol e Masina in difesa a protezione di Silvestri, a centrocampo ci sono Pereyra, Lovric, Arslan, Walace e Udogie, mentre Samardzic gioca alle spalle di Beto.

Sempre infortunato Cataldi per Maurizio Sarri, che recupera Vecino in mediana con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sceglie Lazzari in difesa con Casale, Romagnoli e Hysaj in difesa davanti a Provedel e punta su Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, durante cui si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza per poi tentare di ripartire in contropiede.

Ci provano Immobile e Luis Alberto, sui quali si esalta Silvestri, mentre vengono ammoniti Felipe Anderson e Udogie in una prima frazione di gioco non proprio emozionante.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che gli ospiti velocizzano il giro della palla, mentre i padroni di casa si abbassano un po’ troppo.

Dopo un paio di parate decisive di Silvestri, al 61′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Masina.

𝘾𝙞𝙧𝙤 per i 3 punti 📍✨#UdineseLazio pic.twitter.com/UH1kUVuBLs — Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2023

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittare del momento per il massimo sforzo sfiorando il raddoppio con Romagnoli, fermato dal palo.

Dentro Zeegelaar, Nestorovski e Marusic, fuori Udogie, Arslan e Lazzari, viene ammonito Pereyra e all’85′ minuto proprio il macedone si vede annullare il possibile pareggio per posizione di fuorigioco.

Nel finale c’è spazio anche per Basic, Thauvin e Vivaldo, che subentrano a Zaccagni, Samardzic e Beto, mentre anche Bijol riceve il cartellino giallo.

Highlights e Video Gol di Udinese-Lazio 0-1:

Tabellino di Udinese-Lazio 0-1

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Nehuén Pérez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (71′ Nestorovski), Walace, Lovric, Udogie (70′ Zeegelaar); Samardzic (87′ Thauvin); Beto (87′ Vivaldo Semedo). All.: A. Sottil.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′ Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (46′ Pedro), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 61′ rig. Immobile (L).

Assist: Laz.

Note – Recupero: 1+4. Ammoniti: Felipe Anderson, Udogie, Pereyra, Bijol.