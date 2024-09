Video Gol Highlights Udinese-Inter 2-3: Sintesi 28-9-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Inter 2-3, 6° Giornata Serie A: doppietta di Lautaro Martinez, segnano anche Frattesi, Kabasele e Lucca

L’Inter batte l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

I nerazzurri torno alla vittoria dopo aver perso il derby portandosi a quota undici punti, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i friulani.

Sintesi di Udinese-Inter 2-3

Out Deulofeu, Giannetti, Payero e Sanchez per Kosta Runjaic, che schiera Bijol, Toure e Kabasele in difesa a protezione di Okoye, a centrocampo scelti Ehizibue, Zemura e Zarraga con Lovric e Karlstrom, in attacco sorpresa Davis con Thauvin.

Indisponibili Barella e Buchanan per Simone Inzaghi, che punta su Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo ci sono Darmian e Frattesi con Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco i soliti Thuram e Lautaro Martinez.

E’ una partita bellissima sin da subito, anche in un primo tempo disputato con qualità ed intensità da due squadre che preferiscono affrontarsi a viso aperto abbandonando i troppi tatticismi.

Dopo nemmeno 1′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Frattesi, che trova il gol del vantaggio sfruttando al meglio l’assist di Darmian.

I padroni di casa non riescono a reagire, si fanno dominare dagli ospiti, che provano a spingere sull’acceleratore affidandosi al proprio capitano, Lautaro Martinez, oltre alle giocate di Bastoni, Thuram e il solito Frattesi, che propizia il giallo di Karlstrom.

All’improvviso, però, al 35′ minuto i padroni di casa pareggiano con Kabasele, su assist di Zemura, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti non ci stanno, riprendono in mano il pallino del gioco e, dopo il tentativo di Darmian, al 47′ minuto tornano in vantaggio con Lautaro Martinez, che si sblocca in questo campionato vincendo un rimpallo contro Bijol su assist di Dimarco.

Come la prima frazione di gioco, anche il secondo tempo inizia subito forte, grazie agli ospiti, che al 48′ minuto raddoppiano con Lautaro Martinez, che si regala una bella doppietta su assist di Thuram, bravo a sfruttare l’errore di Bijol.

Escono Lovric, Dimarco, Thauvin, Karlstrom, Thuram, Bastoni al posto di Ekkelenkamp, Carlos Augusto, Brenner, Atta, Taremi e De Vrij.

Ci prova Lautaro Martinez, sul quale è bravo Okoye, prima della rete di Lucca, che all’83′ minuto viene servito proprio dal nuovo entrato Brenner per dare un senso al finale.

Nei minuti finali c’è spazio anche per Zielinski, Iker Bravo e Correa, che subentrano a Frattesi, Zarraga e Lautaro Martinez.

Highlights e Video Gol di Udinese-Inter 2-3:

Tabellino di Udinese-Inter 2-3

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (58′ Ekkelenkamp), Karlström (74′ Atta), Zarraga (86′ Iker Bravo), Zemura; Thauvin (74′ Brenner), Davis (59′ Lucca). All.: Runjaic.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni (75′ de Vrij); Darmian, Frattesi (86′ Zielinski), Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (64′ Carlos Augusto); M. Thuram (75′ Taremi), Lautaro Martinez (86′ Correa). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Gol: 1′ Frattesi (I), 34′ Kabasele (U), 45’+3 e 47′ Lautaro Martinez (I), 83′ Lucca (U).

Assist: Darmian (I, 0-1), Zemura (U, 1-1), M. Thuram (I, 1-3), Brenner (U, 2-3).

Note – Recupero: 3+4. Ammonito: Karlström.

