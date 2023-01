Video Gol Highlights Udinese-Hellas Verona 1-1: Sintesi 30-1-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Hellas Verona 1-1, 20° Giornata Serie A: Samardzic pareggia dopo l’autorete di Becao

Solo un pareggio tra Udinese e Hellas Verona alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo del Monday Night della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i friulani, che si portano a quota ventinove punti dopo la vittoria della scorsa settimana.

I liguri collezionano il secondo risultato utile consecutivo, ma non approfittano del passo avanti delle altre avversarie, raggiungendo tredici punti, ma rimanendo a meno cinque punti dalla zona salvezza.

Sintesi di Udinese-Hellas Verona 1-1

Out Deulofeu per Andrea Sottil, che schiera Becao, Bijol e Perez in difesa davanti a Silvestri, lancia Samardzic titolare con Walace, Arslan, Udogie e Ehizibue confermando Success in attacco con Beto.

Non ci sono Dawidowicz, Faraoni, Henry, Hrustic e Veloso per Salvatore Bocchetti, che punta su Magnani, Hien e Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, lancia subito Braaf nel tridente d’attacco con Lasagna e Djuric riabbassando Lazovic a centrocampo con Sulemana, Tameze e Depaoli.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande aggressività nel pressing e ordine in fase difensiva da parte di entrambe le squadre, che sono bravissime a sfruttare i contropiedi, meno invece a fare possesso palla.

Neanche il tempo di studiare che al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con l’autorete di Becao, sfortunato nel deviare in porta la conclusione di Lazovic.

Grande reazione da parte di padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria macinando gioco ed occasioni.

Ci provano Success e Arslan, senza fortuna, e viene ammonito Magnani prima del gol del pareggio Samardzic al 21′ minuto, bravo a sfruttare la sponda di Beto.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, non riescono a reagire e continuano a soffrire i padroni di casa, che si rendono pericolosi anche con Bijol e Udogie, mentre nel finale viene ammonito Ceccherini.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre con l’entrata in campo di Coppola per Ceccherini.

Dopo il giallo di Sulemana e la parata di Montipò su Samardzic prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Terracciano, Duda, Lovric e Ngonge subentrare per Depaoli, Tameze, Arslan e Braaf.

I cambi sembrano dare qualcosa in più agli ospiti, che spaventano Silvestri con Ngonge e Lasagna, mentre Lovric non trova la porta da ottima posizione.

Nel finale c’è spazio anche per Vivaldo, Ebosse, Ebosele e Piccoli, che sostituiscono Success, Udogie, Ehizibue e Djuric.

Tabellino di Udinese-Hellas Verona 1-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (85’ Ebosele), Samardzic, Walace, Arslan (65’ Lovric), Udogie (85’ Ebosse); Beto, Success (92’ Vivaldo). All. Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini (45’ Coppola); Depaoli (58’ Terracciano), Tameze, Sulemana (58’ Duda), Lazovic; Lasagna, Braaf (73’ Ngonge); Djuric (86’ Piccoli). All. Zaffaroni.

Arbitro: Luca Pairetto.

Gol: 4’ aut. Becao (U), 21’ Samardzic (U)

Assist: Beto (U)

Ammoniti: Magnani (V), Beto (U), Ceccherini (V), Sulemana (V)