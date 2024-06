Video Gol Highlights Ucraina-Belgio 0-0: sintesi 26-06-2024

Il Risultato di Ucraina-Belgio 0-0, 3° giornata Gruppo E: il pareggio premia i belgi, agli ottavi come secondi, e penalizza gli ucraini, ultimi solo per differenza reti malgrado gli stessi punti, 4, degli odierni avversari. Il bello e il brutto del calcio.

La Sintesi di Ucraina-Belgio 0-0

Malgrado una proposta di gioco gradevole da ambo le parti non arrivano gol, ma occasioni sì. La prima, grande, è per i belgi con Lukaku, servito in area in profondità da De Bruyne al 7°, ma troppo docile al momento del tiro e per Trubin in uscita è facile parare.

Dopo una serie di tiri imprecisi o di facile lettura per i portieri, è molto pericolosa una beffarda punizione di De Bruyne che sfiora il palo andando a toccare l’esterno della rete, ma l’Ucraina crea occasioni ancor più pericolose che si rivelano gol divorati: dialogano bene Dovbyk e Yaremchuk, ma al momento del tiro nessuno dei due è sufficientemente freddo o preciso.

Clamorosa, in particolare, la chance capitata al capocannoniere del campionato spagnolo con il Girona poco dopo la mezz’ora: Dovbyk controlla bene un lancio lungo, ma non tira dopo aver aggirato uno dei difensori, prova a servire, male, Yaremchuk e il pallone si perde.

Poco altro accade nel primo parziale, che termina dopo un minuto di recupero.

In una ripresa con frequenti capovolgimenti di fronte le prime vere chances sono per i nuovi entrati: al 73° Carrasco si accentra e calcia bene, ma centrale, e Trubin respinge, mentre due minuti dopo Dovbyk calcia addosso a Casteels da ottima posizione.

Le ultime emozioni sono di marca ucraina: all’83° un altro nuovo entrato, Malinovsky, sfiora la rete addirittura da calcio d’angolo con una traiettoria che Casteels faticosamente intercetta deviando in maniera poco ortodossa.

Malinovsky stesso, cinque minuti dopo, ha abbastanza spazio per mirare e centrare la porta appena dentro l’area, ma non tira con la dovuta forza e il portiere belga può accartocciarsi. Infruttuosi i minuti di recupero, che trascorrono senza ulteriori emozioni.

Highlights e Video Gol di Ucraina-Belgio 0-0

Il Tabellino di Ucraina-Belgio 0-0

Ucraina (5-3-2): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (81′ Yarmolenko), Matviyenko, Mykolenko (58′ Zinchenko); Shaparenko (70′ Vanat), Brazhko (70′ Sepanenko), Sudakov; Dovbyk, Yaremchuk (70′ Malinovsky). CT: Rebrov

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans (62′ Mangala), Onana; Doku (77′ Bakayoko), De Bruyne, Trossard (62′ Carrasco); Lukaku (90′ Openda). CT: Tedesco

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Faes e Dovbyk

