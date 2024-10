Video Gol Highlights Twente-Lazio 0-2: sintesi 24-10-2024

Il Risultato di Twente-Lazio 0-2, 3° giornata Europa League: i capitolini fanno tre su tre andando a vincere sull’ostico campo degli olandesi. Mai in discussione anche per l’espulsione del portiere di casa, la partita è condotta per tutto il tempo dagli ospiti ai quali possono essere, al massimo, rimproverate la troppo tardiva chiusura della contesa e le tante occasioni sprecate.

Pedro e Isaksen realizzano le reti che consentono alla Lazio di espugnare Enschede.

La squadra di Marco Baroni viaggia a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, altrettanti gol fatti e solo uno subito. Con lei in testa Anderlecht e Tottenham. Tra sue settimane a Roma arriverà il Porto per quella che appare come la partita fin qui più difficile per i biancocelesti.

La Sintesi di Twente-Lazio 0-2

La partita cambia volto già dopo una decina di minuti per un errore difensivo degli olandesi a causa del quale il portiere Unnerstall deve uscire per fermare Dia lanciato a rete e lo pferma fallosamente: punizione per i romani ed espulsione per l’estremo difensore. Per far entrare il secondo portiere Tyton il tecnico toglie una delle tre mezzali, Von Bergen.

La Lazio cerca di approfittare della situazione favorevole e tra 23° e 26° ha due grosse opportunità: nel primo caso Dia calcia al volo su cross di Marusic senza dare precisione e nel secondo caso un altro traversone del terzino per poco non finisce in rete andando a infrangersi sul palo.

Sventate alcune timide iniziative del Twente, gli ospiti si rituffano all’attacco e al 37° passano meritatamente in vantaggio con Pedro, che spedisce facilmente in rete dal dischetto di rigore un pallone arretrato offerto da Vecino; il VAR entra in azione per un possibile offside dell’uruguayano, ma la posizione è regolare e il gol è confermato.

Nei minuti finali il protagonista è Tyton, che evita per due volte il raddoppio avversario: al 41° disinnesca un tocco morbido di Gigot lanciato di tacco da Tchaouna e al 44° devia in corner un potente tiro di Pellegrini da posizione angolata e diretto sul primo palo. La prima frazione viene prolungata di ulteriori cinque minuti prima di esaurirsi.

La ripresa è sempre di marca laziale e le occasioni arrivano subito grazie a Pellegrini, che al 49°, da pochi metri, calcia al volo su cross di Vecino e scheggia la traversa e al 55°, dopo un bel sombrero in area ai danni di un difensore, manda il pallone alto di poco.

Successivamente il terreno di gioco diviene un ring nel quale le due squadre si scambiano spesso e volentieri interventi scorretti.

Il clima diviene infuocato e i giocatori del Twente comprendono che, non riuscendo a competere sul piano tecnico, possono provare a far perdere la brocca ai laziali, ma questi ultimi non cascano nel tranello e ottengono anche un rigore al 74° per fallo di Hilgers su Castellanos. La massima punizione viene tuttavia revocata dal VAR.

Al minuto 80 la Lazio è nuovamente in avanti e sfiora il raddoppio con Tchaouna, che calcia fuori da buona posizione sprecato il cambio di gioco di Castellanos.

Troppe le occasioni buttate via e che tengono in vita il Twente, che nel finale, mette un minimo di impegno in più per provare il colpaccio, ma a tre minuti dal 90° la Lazio raddoppia e chiude i conti: Pedro lancia Dele-Bashiru, il cui traversone basso trova pronto Isaksen per la facile deviazione vincente. Il match termina di fatto qui, nulla accade durante i cinque minuti di recupero.

Il Tabellino di Twente-Lazio 0-2

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine (80′ Ltaief); Regeer, Vlap (61′ Eiting); Van Wolfswinkel, Steijn (61′ Besselink), Van Bergen (14′ Tyton); Lammers (46′ Kuipers). Allenatore: Oosting

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Romagnoli, Gigot (77′ Patric), Marusic; Vecino (65′ Rovella), Dele-Bashiru; Tchaouna (89′ Gila), Pedro, Zaccagni (65′ Castellanos); Dia (77′ Isaksen). Allenatore: Baroni

Marcatori: 35′ Pedro e 87′ Isaksen

Arbitro: Dabanovic

Ammoniti: van Wolfswinkel, Van Rooij, Bruns e Vlap (in panchina)

Espulsi: 11′ Unnerstall

