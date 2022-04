Video Gol Highlights Torino-Spezia 2-1: Sintesi 23-4-2022

Video Gol e Highlights Torino-Spezia 2-1, 34° Giornata Serie A: doppietta di Lukic, inutile la rete di Manaj su rigore

Il Torino batte lo Spezia allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico e Stadio Comunale, nel primo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Continua l’ottimo momento dei granata, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo e tornano alla vittoria dopo due pareggi consecutive, portandosi a quota quarantatré punti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per i liguri, che cancellano definitivamente i due risultati utili consecutivi precedenti rimanendo a quota trentatré punti, ma conservando un vantaggio di undici punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Torino-Spezia 2-1

Out Belotti, Pobega, Fares, Izzo e Warming per Ivan Juric, che schiera Zima in difesa con Bremer e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic, mentre sulle fasce ci sono Singo e Vojvoda e in mediana spazio a Lukic e Ricci. Grandi sorprese in attacco con Seck e Pjaca nel tridente con il rientrante Sanabria.

Non ci sono Sena e Colley per Thiago Motta, che lancia Ferrer in difesa al fianco di Erlic, Nikolaou e Amian a protezione di Provedel, concedendo una chance importante a Hristov in mediana al fianco di Kovalenko e Kiwior. In attacco ci sono Manaj, Agudelo e Gyasi.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla e poi tentano di ripartire in contropiede.

Si parte subito con il botto, visto che al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lukic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Erlic, anche ammonito, su Sanabria.

Gli ospiti provano a reagire pressando con maggiore aggressività, ma senza trovare qualità nelle giocate, visto che i padroni di casa sono indiavolati e combattono su ogni pallone.

Ad alzare la saracinesca è Provedel, che nega la gioia del gol a Seck e Singo, mentre Pjaca non trova la porta da buona posizione dopo il giallo a Nikolaou.

Il secondo tempo si apre con alcuni cambi: dentro Antiste e Buongiorno, fuori Rodriguez e Erlic, poi entreranno anche Praet e Brekalo al posto di Seck e Pjaca.

Dopo un miracolo di Provedel su Sanabria, al 69′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio, ancora Lukic, che si regala una bella doppietta con un sinistro perfetto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dentro anche Strelec e Djidji per Ferrer e Bremer, poi anche Ansaldi per Singo, ma il raddoppio taglia definitivamente le gambe agli ospiti, che non riescono più a creare pericoli.

Nel finale al 97′ minuto gli ospiti chiudono il match segnando l’inutile rete del 2-1 finale con il calcio di rigore di Manaj, fischiato dall’arbitro per fallo di Djidji.

Highlights e Video Gol di Torino-Spezia 2-1:

Tabellino di Torino-Spezia 2-1

Marcatori: 4’ p.t. Lukic rig. (T), 24’ s.t. Lukic (T), 51’ s.t. Manaj rig. (S)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (30’ s.t. Djidji), Rodriguez (1’ s.t. Buongiorno); Singo (40’ s.t. Ansaldi), Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck (16’ s.t. Praet), Pjaca (16’ s.t. Brekalo); Sanabria. All. Juric.

Spezia (3-4-3): Provedel; Hristov, Erlic (1’ s.t. Antiste), Nikolau; Amian, Kovalenko, Kiwior, Ferrer (25’ s.t. Strelec); Agudelo, Manaj, Gyasi. All. Motta.

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: 3’ p.t. Erlic (S), 24’ p.t. Nikolau (S), 17’ s.t. Bremer (T)