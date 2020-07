Video Gol Highlights Torino Roma 2-3 e Sintesi 29-07-2020

Video Gol e Sintesi di Torino Roma 2-3: Dzeko, Smalling e Diawara regalano la vittoria in rimonta ai giallorossi

La Roma batte in trasferta il Torino e si assicura il quinto posto che vale l’accesso diretto alla prossima Europa League con una giornata d’anticipo.

Grazie ai gol di Dzeko, Smalling e Diawara la Roma vince e mantiene i 4 punti di vantaggio sul Milan che gli assicurano il quinto posto matematico. Ora sabato sera allo Stadium contro la Juventus sarà una semplice passerella per le due squadre.

La vittoria della Roma non è stata per nulla facile. La squadra di Fonseca è stata sorpresa ad inizio partita dal gol subito a freddo, il Torino infatti si è subito portato in vantaggio con Berenguer.

I giallorossi però hanno dimostrato di trovarsi bene con il nuovo modulo con difesa a 3 e grazie ai suoi 3 giocatori più in forma Dzeko, Smalling e Mkhitaryan sono riusciti a ribaltare il risultato.

Dopo lo svantaggio la Roma impiega solo 2 minuti per pareggiare con Dzeko su assist di Mkhitaryan.

Nel finale di primo tempo i giallorossi ribaltano il risultato su azione da calcio d’angolo con colpo di testa di Smalling.

Nel secondo tempo il Torino attacca alla ricerca del pareggio ma al quarto d’ora arriva il contropiede della Roma con Dzeko che arriva in area e punta Djidji che lo stende.

Sul dischetto va Diawara che tira forte e segna il suo primo gol in giallorosso fissando il risultato sul 3 a 1.

Video Gol Highlights di Torino Roma 2-3:

Tabellino di Torino Roma 2-3:

TORINO (3-4-3): Ujkani; Singo (43′ st Adopo), Lyanco (1′ st Djidji), Nkoulou; Bremer, Meité, Lukic, Ansaldi (30′ st Belotti); Berenguer (36′ st Aina), Verdi, Zaza. A disp.: Sirigu, Rosati, Celesia, Enrici, Ghazoini, Greco, Onisa, Sandri. All.: Longo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (27′ st Ibanez), Diawara, Cristante (27′ st Veretout), Spinazzola (5′ st Zappacosta); Mkhitaryan (48′ st Perotti), Carles Perez (28′ st Zaniolo); Dzeko. A disp.: Fuzato, Fazio, Villar, Pastore, Kluivert, Under, Kalinic. All.: Fonseca.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

MARCATORI: 14′ pt Berenguer (T), 16′ pt Dzeko (R), 23′ pt Smalling (R), 16′ st Diawara (R, su rig.), 20′ st Singo (T)

NOTE: Ammoniti Lyanco, Meitè (T); Perez, Mancini, Zaniolo (R).

