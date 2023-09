Video Gol Highlights Torino-Roma 1-1 : sintesi 24.09.2023

Nel posticipo della 5ª giornata di Serie A finisce in parità l’incontro tra il Torino e la Roma. Giallorossi in vantaggio con Lukaku sono stati raggiunti nel finale dalla prima rete con la maglia granata di Zapata.

La quinta giornata si è conclusa con il posticipo serale tra il Torino e la Roma. Una partita in stile inglese, combattuta, tosta in un campo visibilmente compromesso da buche e zolle. La squadra giallorossa dopo aver colpito il palo con Cristante nella ripresa passa in vantaggio con Lukaku, fin a quel momento bloccato da un ottimo Buongiorno.

Il Torino reagisce e con Zapata nel finale raggiunge un meritato pareggio. Un punto che certamente come è andato l’andamento della partita accontenta il Toro che sale a 8 punti e gli permette di rimanere in zona Europa. Per la Roma un occasione sprecata per risalire in classifica. Dopo cinque giornate, 5 punti sono un bottino magro.

Torino-Roma 1-1, sintesi della partita

Primo tempo ben giocato da parte del Torino che fa la partita e più volte sfiora il vantaggio con Zapata. Dall’altra parte la Roma cerca con lanci lunghi Lukaku controllato ad uomo da un ottimo Buongiorno. La prima frazione finisce a reti bianche senza particolari occasioni da segnalare.

L’attaccante della Roma Romelu Lukaku in rete al 68 minuto

Nella ripresa aumenta il ritmo e arrivano anche le reti. Dopo aver colpito il palo con Cristante, la Roma passa in vantaggio con Lukaku che dopo aver ricevuto la palla in area si gira e trova il gol all’angolino basso di destra.

Il tecnico del Torino, Ivan Juric getta nella mischia tutte le punte a disposizione, ma il miglior campo, Zapata, sugli sviluppi di un cross trova il pareggio con un bel colpo di testa in tuffo.

Zapata- Attaccante Torino autore del pareggio al 86 minuto

Torino-Roma 1-1, video

Torino-Roma 1-1, tabellino e voti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Schuurs 6,5, Buongiorno 7, Rodriguez 6.5; Bellanova 6 (85′ Pellegri s.v.), Ilic 6.5, Tameze 6 (77′ Karamoh 6), Lazaro 6; Seck 6 (76′ Sanabria 6), Radonjic 6 (55′ Vlasic 6); Zapata 7,5. All. Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 6,5, Paredes 6, Spinazzola 6.5 (87′ Belotti s.v.); El Shaarawy 6 (70′ Zalewski 6), Dybala 6; Lukaku 7. All. Mourinho.

Arbitro: Guida

Ammoniti: Paredes (R), Kristensen (R)