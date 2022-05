Video gol Highlights Torino-Napoli 0-1 : Sintesi 7-5-2022

Video gol Highlights Torino-Napoli 0-1: Fabian Ruiz regala il gol della vittoria nella ripresa. Insigne sbaglia un rigore.

Con la Champions League già ottenuta con largo anticipo, il Napoli è ospite del Torino nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Finisce solamente con una rete, quella di Fabian Ruiz, che regala i tre punti al Napoli.

Insigne sbaglia il rigore ma il gol dello spagnolo mette a sicuro la vittoria. Un successo molto importante per i partenopei che allungano a +4 sulla Juventus che ieri ha perso in casa del Genoa. Tredicesima sconfitta per il Torino che rimane a 47 punti.

La sintesi di Torino-Napoli

Inizia bene il Torino che si fa subito vedere con il suo attaccante più pericoloso, Belotti.

Il Gallo sfiora di pochissimo la rete del vantaggio, sottraendo la palla a Koulibaly, e colpisce di testa. Ospina è molto scaltro nel difendere il proprio paolo e scaraventa fuori la minaccia.

Il Napoli non ci sta e risponde dopo pochi minuti con Anguissa che ha la possibilità di calciare, con il pallone servito da Lozano, ma tira troppo di collo piatto e la palla esce di poco a lato.

Gli azzurri si propongono ed hanno una nuova possibilità di andare in porta con fallo al limite di Belotti su Koulibaly.

L’arbitro decide di assegnare solamente una punizione per gli azzurri. Al 22′ Mertens tira e la conclusione va di poco a lato.

Le due squadre continuano ad attaccare ma prediligono perlopiù un possesso palla abbastanza regolare.

A pochi minuti dalla fine del secondo tempo, Belotti ci prova con un tiro e Koulibaly è costretto a metterci lo zampino. Angolo per il Toro che però non viene sfruttato a pieno.

Non succede più nient’altro di rilevante e le due squadre vanno negli spogliatoio a reti inviolate.

Nella ripresa parte ancora forte il Torino che ci prova con Brekalo che impensierisce Ospina e si mostra pericoloso per la retroguardia azzurra.

La partita sembra desinata a non sbloccarsi mai fin quando non arriva l’episodio chiave. Osimhen parte in area e serve Mertens. Izzo atterra il belga e per Prontera è calcio di rigore.

Sul dischetto va Insigne che però viene ipnotizzato da Berisha. Il capitano del Napoli fallisce il tiro dagli undici metri, negando il gol del vantaggio alla propria squadra.

Il Napoli non deve aspettare molto per il vantaggio ed al 73′ riesce a trovare il gol dell’1-0 grazie a Fabian Ruiz.

Lo spagnolo approfitta di un errore in fase di impostazione di Pobega e gli ruba la palla. Il tiro da fuori area è la sua specialità e colpisce battendo Berisha anche se con la deviazione di Djidji.

Seconda rete per il centrocampista azzurro dopo quella in extremis contro la Lazio.

Il Torino ha una ghiottissima occasione a pochi minuti dal limite con una punizione. La punizione viene battuta da Belotti che però non riesce a trovare lo specchio della porta.

Nei cinque minuti di recupero concesso dall’arbitro non succede niente più e con il triplice fischio il Napoli guadagna i tre punti.

Highlights e video gol di Torino-Napoli 0-1

Tabellino di Torino-Napoli 0-1

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (70′ Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (66′ Linetty), Mandragora (66′ Pobega), Vojvoda (66′ Ansaldi); Praet, Brekalo (81′ Pellegri); Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Pjaca, Seck, Aina. All. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (77′ Lobotka), Anguissa; Lozano (68′ Politano), Mertens (68′ Zielinski), Insigne (77′ Elmas); Osimhen (92′ Petagna). A disp. Meret, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Ounas, Zanoli. All. Spalletti.

Reti: 73′ Ruiz

Ammoniti: 53′ Mertens, 54′ Vojvoda, 56′ Lozano, 79′ Singo, 96′ Elmas