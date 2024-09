Video Gol Highlights Torino-Lazio 2-3: sintesi 29-09-2024

Highlights e Video Gol di Torino-Lazio 2-3: i laziali vincono di misura, ma con ampio merito, contro i granata infliggendo loro il primo stop in campionato e impedendone il ritorno in vetta.

Guendouzi segna subito, Dia raddoppia nella ripresa e Adams riapre la contesa prima del terzo gol laziale di Noslin. Coco segna il 2-3, ma ormai è tardi.

Il Torino resta a 11 punti e non riesce a tornare in testa, mentre la Lazio va a 10 e risale.

La Sintesi di Torino-Lazio 2-3

L’equilibrio iniziale si rompe già all’8° minuto grazie a una sfuriata dei biancocelesti: Tavares s’impossessa del pallone a centrocampo e s’invola sulla fascia per poi, arrivato sul fondo, crossare basso in area ove Guendouzi è pronto a battere a rete da posizione ravvicinata.

Questa è l’unica azione degna di nota di una prima frazione in cui i ritmi sono bassissimi e le difese arginano efficacemente ogni velleità offensiva, per la verità nella mente dei ventidue in campo più che nei fatti.

Al 39° il Torino si vede per la prima volta con Sosa, che prova il tiro da fuori area senza riuscire a imprimere potenza e precisione e agevolando così Provedel, fin qui spettatore non pagante.

Al 41° la difesa laziale si sfalda a sorpresa e i granata hanno due chance enormi: un traversone in area, grazie alla sponda di Zapata, arriva a Ilic, la cui conclusione immediata è respinta dal portiere ospite con un gran colpo di reni; subito dopo, ancora Provedel ferma un colpo di testa di Zapata su un ulteriore cross.

La prima frazione prosegue fino alla conclusione dopo un minuto di recupero.

Il Torino torna in campo con un attacco più robusto per gli ingressi di Pedersen e Adams, ma sono i laziali a sfiorare presto il raddoppio: al 49° Paleari deve deviare in corner un tiro sporco e insidioso di Castellanos dopo un flipper in area granata.

I padroni di casa sono maggiormente convinti e propositivi, ma nel loro miglior momento la Lazio raddoppia: liberato da Zaccagni, Isaksen si sbarazza di un difensore e mette in area un pallone arretrato che Dia spedisce agevolmente in rete.

Al 67° è un altro subentrato, Vlasic, a dare il là al gol che riapre la contesa: il centrocampista, liberatosi della marcatura in area, riceve e smista subito palla per Adams, che si gira e calcia da fermo battendo Provedel con un preciso diagonale.

La partita diventa più dura e cattiva, volano i gialli e Vanoli viene espulsio per proteste. Il Torino preme a lungo, ma è la Lazio a chiudere apparentemente il match al 90° grazie a Noslin, entrato da pochi secondi: l’attaccante batte ancora Paleari irrompendo in area su un contro-cross di Vecino.

Al 92° il Torino segna ancora: Coco inventa uno spettacolare tiro al volo su sponda di Masina, ma non c’è più tempo per cercare il pareggio.

Il Tabellino di Torino-Lazio 2-3

Torino (3-5-2): Paleari; Vojvoda (78′ Maripan), Coco, Masina; Lazaro (63′ Njie), Tameze (46′ Adams), Ricci, Ilic, Sosa (46′ Pedersen); Zapata, Sanabria (63′ Vlasic). Allenatore: Vanoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (80′ Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (70′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (70′ Tchaouna), Dia (70′ Vecino), Zaccagni; Castellanos (89′ Noslin). Allenatore: Baroni

Marcatori: 8′ Guendouzi, 60′ Dia, 67′ Adams, 90′ Noslin e 92′ Coco

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Sanabria, Isaksen, Ilic, Gila e Zaccagni

