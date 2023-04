Video Gol Highlights Torino-Atalanta 1-2: Sintesi 29-4-2023

Video Gol e Highlights Torino-Atalanta 1-2, 32° Giornata Serie A: segnano Zappacosta, Sanabria e Zapata

L’Atalanta batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel secondo anticipo del sabato della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo, sette punti conquistati nelle ultime tre partite, e quota cinquantacinque punti in classifica per i bergamaschi, che tornano prepotentemente in corsa per il quarto posto, ora distante solo due punti.

I granata si fermano dopo due risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato quattro punti, fermandosi a quota quarantadue punti nel limbo della metà classifica.

Sintesi di Torino-Atalanta 1-2

Out Aina, Radonjic, Vieira e Zima per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs e Buongiorno in difesa davanti a Milinkovic-Savic, a centrocampo Lazaro, Linetty, Ilic e Rodriguez, con Karamoh, Sanabria e Miranchuk in attacco.

Non ci sono Hateboer, Lookman, Okoli, Ruggeri e Soppy per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa a protezione di Sportiello, a centrocampo giocano Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Koopmeiners e Maehle, con Hojlund unica punta.

E’ una partita davvero noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Sono due squadre assolutamente speculari, si annullano a vicenda per quanto siano simili nel proporre lo stesso pressing aggressivo e gli stessi schemi di impostazione in fase di attacco.

L’unico che ci prova è Karamoh prima del giallo a Rodriguez e al gol di Zappacosta, che al 34′ minuto trova la rete del vantaggio con una conclusione su cui il portiere avversario non è proprio impeccabile.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Boga e Zapata al posto di Hojlund e Pasalic, e sembra cambiare un po’ il copione della partita, visto che si alzano i ritmi di gioco e ci sono maggiori spazi.

Gli ospiti ci provano con Koopmeiners e Zapata, i padroni di casa rispondono con Rodriguez prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Vojvoda, Ricci e Palomino subentrare per Rodriguez, Linetty e Scalvini.

Al 75′ minuto i padroni di casa pareggiano con Sanabria, che ribadisce in rete la palla con un tap-in vincente dopo la parata di Sportiello alla conclusione di Miranchuk.

Dopo un tentativo di Ederson, sul quale è bravo Milinkovic-Savic, entra Muriel per il brasiliano e viene ammonito Palomino.

Poi, entra Singo per Lazaro e al 89′ minuto gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio con Zapata con una bellissima giocata personale.

⏱️ FT | La Dea vince a Torino!✌️#TorinoAtalanta 1-2 pic.twitter.com/2g6u7lv3AC — Lega Serie A (@SerieA) April 29, 2023

Nel finale entra Pellegri per Sanabria e i padroni di casa non riescono a trovare la giocata vincente nella reazione.

Highlights e Video Gol di Torino-Atalanta 1-2:

Tabellino di Torino-Atalanta 1-2

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro (86′ Singo), Linetty (62′ Ricci), Ilic, Rodriguez (62′ Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (46′ Vlasic); Sanabria. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (65′ Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson (79′ Muriel), Maehle; Pasalic (53′ Boga), Koopmeiners; Hojlund (52′ Zapata). All. Gasperini

Gol: 34′ Zappacosta (A), 75′ Sanabria (T), 88′ Zapata (A)

Ammoniti: Rodriguez (T), Palomino (A)