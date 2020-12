Video Gol Highlights Spezia-Lazio 1-2: sintesi 5-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Spezia-Lazio 1-2, 10° Giornata Serie A: la sblocca Immobile dopo il palo di Estevez, poi raddoppia Milinkovic-Savic su punizione dopo il palo colpito da Bastoni, segna Nzola, reti annullate a Caicedo e Pereira per fuorigioco

La Lazio batte lo Spezia allo Stadio Dino Manuzzi di Spezia, conosciuto anche come Orogel Stadium, nel primo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

I biancocelesti provano a rilanciarsi in classifica cancellando la sconfitta della scorsa settimana e fermando i liguri dopo tre risultati utili consecutivi.

La sintesi di Spezia-Lazio 1-2, 10° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla con grande qualità, riuscendo invero a superare spesso la difesa degli ospiti, che si difendono dietro la linea della palla e ripartono in contropiede sfruttando le praterie e gli spazi lasciati dagli avversari.

Subito i padroni di casa colpiscono un palo con la bella conclusione da fuori area di Estevez, ma, come sempre, gol sbagliato e gol subito, prima regola del Manuale del Calcio.

Infatti, al 16′ minuto, praticamente alla prima azione offensiva, gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Immobile, servito da Milinkovic-Savic sulla linea del fuorigioco dopo un ottimo recupero palla a metà campo.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, riprendono in mano il pallino del gioco macinando tante occasioni, ma Gyasi sfiora di poco il palo, che ancora una volta nega la gioia del gol, questa volta a Bastoni, bravo ad inserirsi in area di rigore.

Altro gol sbagliato e altro gol subito. Maledetta la regola! Al 32′ minuto gli ospiti, alla seconda azione offensiva, trovano addirittura il gol del raddoppio con una perfetta esecuzione direttamente da calcio di punizione di Milinkovic-Savic.

I padroni di casa sono scossi, colpiti, ma sembra non ancora del tutto affondati, visto che non vogliono demordere, nonostante il doppio svantaggio, e tornano ad attaccare a testa bassa, ma Reina si fa trovare pronto sui tentativi di Ricci e Gyasi, mentre Nzola è poco cinico da buona posizione.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che a fare possesso palla sono sempre i padroni di casa, mentre gli ospiti provano a gestire il risultato rimanendo compatti in fase difensiva e rilanciando per Immobile in attacco.

I padroni di casa avrebbero un’altra clamorosa occasione per riaprire il match, ma Radu salva sulla linea il tentativo di Farias, che aveva saltato anche Reina.

Al 64′ minuto a dare speranze ai padroni di casa è Nzola, lanciato da Ricci, che lascia partire un sinistro a giro sontuoso, imparabile per il portiere, e facendo tornare i padroni di casa giustamente in partita.

Nonostante il gol trovato, i padroni di casa sembrano non riuscire più a trovare gli spazi giusti, grazie all’ottima organizzazione di gioco degli ospiti, che coprono bene il campo e segnerebbero ancora al 74′ minuto, quando il Var annulla il gol di Caicedo per fuorigioco.

Nell’assalto finale dei padroni di casa il grande protagonista è Agudelo, che ci prova più volte, ma senza trovare la giocata vincente, prima del gol che chiude la partita di Pereira al 92′ minuto, ma ancora una volta viene annullata per posizione di fuorigioco.

Video Gol Highlights di Spezia-Lazio 1-2, 10° Giornata Serie A

Il tabellino di Spezia-Lazio 1-2, 10° Giornata Serie A

SPEZIA-LAZIO 1-2

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni (1′ st Marchizza); Estevez (45′ st Piccoli), Ricci, Maggiore (21′ st Deiola); Gyasi, Nzola (45′ st Mastinu), Farias (21′ st Agudelo).

A disp.: Krapikas, Rafael, Sala, Bartolomei, Erlic, Ismajli, Vignali. All.: Italiano

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (44′ st Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto (15′ st Akpa Akpro), Leiva (29′ st Escalante), Milinkovic-Savic (29′ st Parolo), Marusic; Pereira, Immobile (15′ st Caicedo).

A disp.: Strakosha, Patric, Anderson, Correa, Cataldi, Moro, Fares. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 15′ Immobile (L), 33′ Milinkovic-Savic (L), 19′ st Nzola (S)

Ammoniti: Bastoni, Chabot, Ricci (S); Akpa Akpro (L)

Espulsi: –

