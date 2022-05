Video gol-highlights Spezia-Atalanta 1-3: sintesi 08-05-2022

Video gol-highlights Spezia-Atalanta 1-3: i bergamaschi tornano alla vittoria con le reti di Muriel, Djimsiti e Pasalic. Inutile il pareggio momentaneo di Verde.

Spezia-Atalanta 1-3: i nerazzurri vincono e restano in corsa per un posto in Europa. Dopo il vantaggio siglato da Luis Muriel, lo Spezia perviene al pareggio con Verde.

Nella ripresa, prima Djimsiti, con un colpo di testa, poi Pasalic, sevito sempre da Muriel, mettono in cassaforte il risultato per i nerazzurri.

La sintesi di Spezia-Atalanta 1-3

Inizio di partita con l’Atalanta a fare possesso palla. Lo Spezia si chiude e non lascia scampo ai bergamaschi.

Sono comunque i bianconeri ad avere la prima occasione importante della partita: Bastoni entra in area, dalla sinistra, e prova il tiro. Palo esterno e palla fuori.

Su un’azione successiva, Muriel trova il gol del vantaggio: servito da Malinovskyi, il colombiano entra in area e scarica il destro. Provedel non riesce ad intervenire.

Lo Spezia prova ad alzare subito il baricentro, ma non riesce a trovare i varchi giusti per colpire.

È Verde a trovare il gol del pari: lancio lungo di Maggiore per l’attaccante, che elude l’intervento di Musso, e firma l’1-1.

Risponde subito l’Atalanta: cross di Koopmeiners dalla destra, Freuler non inquadra la porta.

Ancora Atalanta con Maehle: tiro a giro che finisce fuori.

Inizia il secondo tempo e l’Atalanta si rende pericolosa con Malinovskyi: calcio di punizione con Provedel costretto in angolo.

Risponde lo Spezia con un tiro mancino di Agudelo, di poco al lato.

Spezia pericoloso su punizione: Verde colpisce col destro, ma spedisce fuori.

L’Atalanta si riaffaccia in avanti con Muriel: il destro del colombiano finisce fuori.

Koopmeiners per la testa del neoentrato Boga: pallone alto.

La squadra di Gasperini si mantiene in attacco, e trova un nuovo vantaggio con Djimsiti: solito cross di Koopmeiners dalla destra. Sponda di Demiral per Djimsiti, che insacca il pallone alle spalle di Provedel.

Boga sfiora il tris con un gran destro all’incrocio. Palla che colpisce il montante.

Lo Spezia prova a rispondere con Gyasi, servito nel mezzo. Botta potente, ma lontana dalla porta.

La squadra nerazzurra trova il gol che chiude i conti con Pasalic: servito da Muriel, in area, il croato tira a giro sul secondo palo. Provedel battuto per la terza volta.

Vince l’Atalanta, 1-3, e continua la corsa verso un posto in Europa. Lo Spezia perde, e manca la salvezza matematica, che comunque dovrebbe arrivare visti i cinque punti di margine sul Cagliari.

Highlights e video gol Spezia-Atalanta 1-3

Il tabellino di Spezia-Atalanta 1-3

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore (Antiste 78′), Kiwior, Bastoni (Manaj 56′); Verde, Agudelo (Kovalenko 68′), Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler (Hateboer 59′), Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi (Boga 59′), Muriel.

Allenatore: Gasperini

Marcatori: 16′ Muriel (A), 30′ Verde (S), 73′ Djimsiti (A), 87′ Pasalic (A)

Arbitro: Maresca (Napoli)

Ammoniti: Freuler (A), Malinovskyi (A), Muriel (A); Maggiore (S), Bastoni (S)

Espulsi: