Video Gol Highlights Spagna-Germania 1-1: Sintesi 27-11-2022

Video Gol e Highlights Spagna-Germania 1-1, 2° Giornata Gruppo E Mondiali Qatar 2022: segnano Morata e Fullkrug

Solo un pareggio tra Spagna e Germania al Al Bayt Stadium di Al Khor nella seconda giornata del Gruppo E della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

E’ un punto che tiene ancora in vita i tedeschi, costretti a vincere nell’ultima partita, ma attenzione agli spagnoli, che potrebbero fare il biscotto contro i nipponici.

Sintesi di Spagna-Germania 1-1

Undici titolare confermato in toto per il ct Luis Enrique, che punta ancora su Sergi Busquets in difesa con Laporte, Carvajal e Jordi Alba davanti a Unai Simon, visto che in mediana ci sono Rodri, Gavi e Pedri e in attacco il tridente composto da Ferran Torres, Dani Olmo e Asensio.

Qualche novità per il ct Hans Dieter Flick, che schiera Kehrer in difesa con Sule, Rudiger e Raum a protezione di Neuer, gioca con Kimmich, Goretzka e Gundogan in mediana e con il tridente d’attacco costituito da Gnabry, Muller e Musiala.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande equilibrio in campo tra due squadre compatte in fase difensiva, che non lesinano con le sortite offensive, creando tante occasioni.

Alla traversa di Dani Olmo risponde più volte Gnabry, ma si rendono pericolosi anche Jordi Alba e Ferran Torres prima dell’ammonizione di Kehrer.

Al 40′ minuto viene annullata la rete di Rudiger per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, con il difensore che impegna un’altra volta Unai Simon dopo il giallo a Sergi Busquets.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Morata al posto di Ferran Torres e con il botta e risposta tra Dani Olmo e Kimmich, anche ammonito insieme con Goretzka.

Al 62′ minuto gli spagnoli sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Morata, su assist di Jordi Alba, bravo a saltare l’avversario.

Girandola di cambi: dentro Williams, Koke, Fullkrug, Sane e Klostermann, fuori Asensio, che sbaglia clamorosamente il raddoppio, Gavi, Muller, Gundogan e Kehrer.

I tedeschi reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assalto alla porta di Unai Simon, bravo e fortunato sulle conclusioni di Sane, Fullkrug, Musiala e Kimmich.

Dopo l’entrata in campo di Balde per Jordi Alba, al 83′ minuto i tedeschi riescono a pareggiare proprio con Fullkrug, su assist di Musiala, imbeccato da un’imbucata di Sane.

An exciting one ends in points shared. 🇪🇸🤝🇩🇪#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Nel finale entrano Hofmann e Schlotterbeck al posto di Gnabry e Raum e Unai Simon salva tutto su Sane.

Highlights e Video Gol di Spagna-Germania 1-1:

Tabellino di Spagna-Germania 1-1

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Rodri Hernández, Laporte, Alba (82′ Baldé); Gavi (66′ Nico Williams), Busquets, Pedri; Ferrán Torres (54′ Morata), Asensio (66′ Koke), Olmo. Ct: Luis Enrique

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kehrer (70′ Klosterman), Süle, Rüdiger, Raum (87′ Schlotterbeck); Gündogan (70′ L.Sané), Kimmich, Goretzka; Gnabry (85′ Hofmann), T.Müller (70′ Füllkrug), Musiala. Ct: Hans-Dieter Flick

Marcatori: 62′ Morata (S); 83′ Füllkrug (G)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Ammoniti: 37′ Kehrer, 44′ Busquets, 58′ Goretzka, 60′ Kimmich

Espulsi: nessuno