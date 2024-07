Video Gol Highlights Spagna-Georgia 4-1: sintesi 30-06-2024

Il Risultato di Spagna-Georgia 4-1, Ottavi di finale Euro 2024: i georgiani resistono, passano anche in vantaggio a sorpresa, ma cedono progressivamente fino a crollare sotto i colpi della miglior formazione del torneo, che ora sfiderà i padroni di casa tedeschi nei quarti di finale.

Uno sfortunato autogol di Le Normand apre le marcature, ma gli spagnoli reagiscono con Rodri, sorpassano con Fabian Ruiz e dilagano con Nico Williams e Dani Olmo.

La Sintesi di Spagna-Georgia 4-1

In soli quindici minuti gli spagnoli vanno almeno tre volte al tiro e Mamardashvili, attento sul rasoterra di Carvajal al 5°, è addirittura superlativo al 12° su un colpo di testa di Le Normand.

Il difensore franco-spagnolo, sfortunato poco prima, lo è ancor di più al 18° poiché è lui a deviare di petto, o forse di interno coscia, nella propria porta un cross di Kakabatdze nel tentativo di anticipare Kvaratskhelia che provava a sbucare alle sue spalle.

Dopo una fase, molto breve a dire il vero, in cui la Georgia fa la partita, la Spagna torna ad attaccare e Mamardashvili è bravissimo a respingere un potente tiro da fuori area scoccato da Cucurella al 36° e il tentativo di Nico Williams al 38°, ma nulla può pochi secondi dopo: Rodri e Nico Williams si scambiano il pallone e, da fuori area, il centrocampista del Manchester City trova l’angolo basso piegando il bravissimo portiere.

Sulla traiettoria del tiro c’era Morata che forse ostruiva la visuale a Mamardshvili, ma il VAR non segnala alcuna irregolarità e la Spagna può esultare. La prima frazione, prolungata di ulteriori due minuti, non ha altro da offrire e al 47° minuto esatto il signor Letexier rimanda le squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con un lampo di genio di Kvaratskhelia, che al 49° vede Unai Simon fuori dai pali e per poco non lo beffa da centrocampo; il suo tiro termina a lato di poco.

Al 50° Mamardashvili è ancora eccellente su una potente punizione di Yamal dal limite dell’area, ma sul prosieguo nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Fabian Ruiz, su cross dello stesso Yamal, non angolato, ma sufficientemente potente da impedirgli la presa.

Non c’è più partita una volta che la Spagna passa in vantaggio. Le Furie Rosse possono dedicarsi al palleggio e, dopo l’annullamento del 3-1 per offside, lo trovano al 75° con Nico Williams, che controlla un lancio di Fabian Ruiz, si libera di un difensore e scarica un bolide sotto la traversa dopo essere entrato in area.

Il finale è dedicato ad aiutare Yamal a divenire il più giovane marcatore in un Europeo, ma il ragazzo manca di precisione in un paio di circostanze. Il quarto gol, comunque, arriva con Dani Olmo, che all’83° va a segno con un tiro angolato dal limite. Con questo gol si esauriscono le azioni importanti, mentre il match va in archivio dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Spagna-Georgia 4-1

Il Tabellino di Spagna-Georgia 4-1

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal (81′ Jesus Navas), Le Normand, Laporte, Cucurella (66′ Grimaldo); Fabian Ruiz (81′ Merino), Rodri, Pedri (52′ Dani Olmo); Yamal, Morata (67′ Oyarzabal), Williams. CT: De La Fuente

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (79′ Kvekveskiri), Dvali, Kashia, Lochoshvili (63′ Tsitaishvili); Chakvetadze (63′ Davitashvili), Kiteishvili (41′ Altunashvili), Kochorashvili; Mikautadze (79′ Zivzivadze), Kvaratskhelia. CT: Sagnol

Marcatori: 18′ aut. Le Normand, 39′ Rodri, 51′ Fabian Ruiz, 75′ Nico Williams e 83° Dani Olmo

Arbitro: Letexier (FRA)

Ammoniti: Morata e Davitashvili

