Video Gol Highlights Sassuolo-Udinese 1-1: Sintesi 7-5-2022

Video Gol Highlights Sassuolo-Udinese 1-1: finisce in parità a Reggio Emilia. Al gol di Scamacca, nel primo tempo, risponde Nuytinck nella ripresa.

I neroverdi vanno subito in vantaggio, nei primi minuti, con un’azione combinata sull’asse Raspadori-Scamacca.

L’Udinese perviene al pareggio, nell’ultimo quarto d’ora, con Nuytinck. Si tratta di un punto che non soddisfa nessuna delle due squadre.

La sintesi di Sassuolo-Udinese 1-1

Udinese che si rende subito pericolosa con Deulofeu, imbeccato in verticale, ma Consigli neutralizza il sinistro.

Il Sassuolo passa avanti alla prima occasione utile: Raspadori va sul fondo, mette in mezzo e trova Scamacca. L’attaccante anticipa tutti e mette dentro.

Ancora Sassuolo con Muldur, sinistro a giro che Silvestri para senza problemi.

L’Udinese risponde con un’azione sull’asse Makengo-Pereyra: l’ex Juve, servito in verticale, che scarica il sinistro di poco fuori.

Sassuolo vicino al 2-0 con Frattesi: la mezzala salta un avversario e prova il sinistro: alto sulla traversa.

La squadra neroverde è in pieno controllo: Ferrari lungo per Berardi. Aggancio a superare Silvestri e tiro in porta. Perez ci mette una pezza sulla linea.

I bianconeri si fanno vedere con una sponda di Mari per Perez su azione d’angolo. Tiro di poco fuori.

Sassuolo pericoloso in contropiede: lancio per Scamacca, che nell’uno contro uno, al cospetto di Silvestri, si fa ipnotizzare.

Inizio di secondo tempo equilibrato: Deulofeu, servito sulla sinistra, entra in area e prova il tiro. Para Consigli.

Muldur centra dalla destra per Scamacca. Il colpo di testa è fuori.

L’Udinese ribalta il fronte e si presenta davanti a Silvestri con Makengo. Tiro a lato.

Un paio di cambi nell’Udinese, con gli ingressi di Nestorovski e Pussetto. La squadra di Cioffi va di nuovo vicina al gol con un colpo di testa di Walace, che sfiora il palo, su punizione.

Ci prova anche il Sassuolo, ma il mancino di Berardi non trova la porta.

L’Udinese, pochi minuti dopo, perviene al pareggio con Nuytinck: tiro di Soppy respinto da Consigli. L’olandese raccoglie la respinta, e insacca da pochi passi.

I friulani premono sull’acceleratore, nel finale, per cercare la vittoria: palla ad Udogie, servito da Deulofeu. Tiro sul quale Consigli si fa trovare pronto.

Risponde il Sassuolo con una palla di Lopez per Ayhan: alta sulla traversa.

Ancora Traoré, per l’assalto finale: Silvestri ci mette una pezza e para il sinistro.

Finisce in parità, a Reggio Emilia, una bella partita tra Sassuolo e Udinese.

Il tabellino di Sassuolo-Udinese 1-1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traore, Ruan, Defrel.

Allenatore: Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Cioffi

Marcatori: 6′ Scamacca (S), 76′ Nuytinck (U)

Arbitro: Matteo Marcerano (Genova)

Ammoniti: Perez (U), Ayhan (S), Becao (U), Kiriakopoulos (S)

Espulsi: