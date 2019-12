Video Gol Highlights Sassuolo-Napoli 1-2: Elmas e Allan regalano la 1° vittoria a Gattuso dopo il vantaggio di Traorè

Risultato Sassuolo-Napoli 1-2, 17° Giornata Serie A: la sblocca Traorè, pareggia Allan, Boga colpisce una traversa, anche Callejon, al quale viene annullato un gol per posizione di fuorigioco, gol vittoria di Elmas

Il Napoli batte il Sassuolo in rimonta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo serale della domenica della diciassettesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo più di due mesi, rilanciandosi anche in classifica e provando ad uscire da un momento di difficoltà. Sconfitta beffarda per gli emiliani, che si fermano dopo quattro risultati utili consecutivi.

La sintesi di Sassuolo-Napoli 1-2, 17° Giornata Serie A

E’ un primo tempo quasi a senso unico, disputato su ritmi abbastanza intensi. In campo dominano i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco con grandissima qualità, risultando perfetti in fase difensiva, mentre gli ospiti soffrono tantissimo gli avversari e non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

Subito i padroni di casa sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Locatelli, sul quale è Mario Rui a compiere il miracolo sulla linea. I padroni di casa fanno ciò che vogliono a centrocampo, ma rischiando sul colpo di testa di Manolas sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il gol è nell’aria ed arriva al 29′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Traorè, su assist perfetto di Locatelli.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che continuano a macinare gioco, ma non sfruttano gli errori degli avversari, che regalano più volte la possibilità Traorè, che in contropiede passa la palla a Meret invece di spaccare la porta nel finale.

Molto più divertente il secondo tempo, visto che anche gli ospiti finalmente entrano in partita, giocando con grande qualità sulla fascia destra, mentre i padroni di casa perdono energie, si sfilacciano leggermente e, allungandosi, sono continui i capovolgimenti di fronte.

Dopo un tentativo di Boga e una conclusione di Muldur, gli ospiti si svegliano, alzano il baricentro e si rendono pericolosi con Milik prima e poi pareggiando con Allan al 57′ minuto, che si inventa il gol prima proteggendo la palla e poi sparando nel sette.

Gli ospiti ritrovano entusiasmo e anche un po’ di gioco, grazie a cuore e coraggio, ma rischiando clamorosamente sul contropiede di Boga, che colpisce la traversa, poco prima di Callejon, che poi al 80′ minuto si vede annullato il possibile gol della rimonta per fuorigioco di pochi centimetri, mentre Mertens è impreciso e Pegolo salva su Zielinski.

Nel finale all’ultimo secondo al 94′ minuto gli ospiti segnano il clamoroso gol vittoria con l’autogol di Obiang e la deviazione di Elmas sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Napoli 1-2, 17° Giornata Serie A

PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

Il tabellino di Sassuolo-Napoli 1-2, 17° Giornata Serie A

SASSUOLO-NAPOLI 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo 7; Muldur 6,5, Marlon 6 (6′ st Romagna 5,5), Peluso 6, Kyriakopoulos 6; Locatelli 6,5, Obiang 6,5; Duncan 6 (18′ st Djuricic 6), Traoré 7, Boga 5,5 (38′ st Magnanelli sv); Caputo 6. A disp.: Turati, Ferrari, Rogerio, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Raspadori, Magnanelli. All.: De Zerbi 6,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Luperto 5,5 (1′ st Hysaj 6), Mario Rui 5; Fabian Ruiz 5 (24′ st Elmas 7), Allan 7, Zielinski 6; Callejon 6, Milik 6 (31′ st Mertens), Insigne 5,5. A disp.: Ospina, Daniele, Younes, Gaetano, Llorente, Leandrinho, Lozano. All.: Gattuso 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 29′ Traoré (S), 12′ st Allan (N), 49′ st aut. Obiang (S)

Ammoniti: Traoré, Locatelli (S); Mario Rui, Elmas (N)

Espulsi: nessuno

