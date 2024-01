Video Gol Highlights Sassuolo-Fiorentina 1-0: Sintesi 6-1-2024

Video Gol e Highlights Sassuolo-Fiorentina 1-0, 19° Giornata Serie A: decide Pinamonti, Consigli para un rigore a Bonaventura, reti annullate a Berardi, Thorstvedt e Martinez Quarta

Il Sassuolo batte la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel posticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A.

Nonostante la sconfitta, i toscani concludono il girone d’andata al quarto posto in classifica con trentatré punti, mentre gli emiliani tornano alla vittoria dopo più di un mese piazzandosi a quota diciannove punti.

Sintesi di Sassuolo-Fiorentina 1-0

Out Defrel, Obiang, Racic e Vina per Alessio Dionisi, che schiera Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen in difesa davanti a Consigli, torna Boloca in mediana con Matheus Henrique, sulla trequarti i soliti Berardi, Thorstvedt e Lauriente alle spalle di Pinamonti unica punta.

Non ci sono Castrovilli, Dodo, Gonzalez e Sottil per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa a protezione di Terracciano, i soliti Arthur, Mandragora e Bonaventura a centrocampo, mentre in attaco giocano Brekalo, Nzola e Ikone.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che sono due squadre davvero molto simili come impostazione di gioco, bravissime nel possesso palla, compatte in fase difensiva.

Al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio su assist di Pedersen, lanciato sulla fascia da Matheus Henrique.

La zampata di Pinamonti e il rigore parato da Consigli firmano una super vittoria del @SassuoloUS 🖤💚🔥#SassuoloFiorentina pic.twitter.com/ej80zuzsMo — Lega Serie A (@SerieA) January 6, 2024

Momento di grande difficoltà per gli ospiti, che accusano il colpo, si abbassano troppo, vanno in balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Pinamonti e Lauriente.

Al 20′ minuto viene annullato il possibile raddoppio di Berardi per posizione di fuorigioco, confermata dal VAR, mentre più tardi vengono ammoniti Martinez Quarta e Matheus Henrique.

Succede di tutto in un secondo tempo da pazzi, visto che si apre subito con la rete annullata a Thorstvedt al 47′ minuto, decisivo il VAR che segnala la posizione irregolare di Matheus Henrique.

Entrano Beltran e Duncan al posto di Arthur e Mandragora, viene ammonito Pinamonti e gli ospiti danno inizio ad un vero e proprio assedio, rendendosi pericolosi con Ikone.

Al 64′ minuto gli ospiti avrebbero la palla gol per il pareggio, ma Consigli para il rigore a Bonaventura, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Ferrari.

Subito dopo, gli ospiti segnerebbero ancora al 67′ minuto con Martinez Quarta, ma ancora una volta intervengono VAR e AVAR ad annullare per posizione di fuorigioco.

Dopo il giallo di Berardi, è Nzola a divorarsi il pareggio da ottima posizione, prima dell’entrata in campo di Parisi, Ruan, Barak, Bajrami, Mulattieri e Missori, che subentrano per Brekalo, Lauriente, Bonaventura, Berardi, Pinamonti e Toljan.

Grande assedio finale degli ospiti, ma Ikone, che viene anche ammonito, non trova la porta da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Fiorentina 1-0:

Tabellino di Sassuolo-Fiorentina 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (40′ st Missori), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté (31′ st Tressoldi); Pinamonti (40′ st Mulattieri).

A disp.: Pegolo, Cragno, Viti, Bajrami, Castillejo, Volpato, Lipani, Ceide, Alvarez. All.: Dionisi



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (8′ st Beltran), Mandragora (8′ st Duncan); Ikoné, Bonaventura (35′ st Barak), Brekalo (29′ st Parisi); Nzola.

A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Lopez, Infantino, Pierozzi, Amatucci. All.: Italiano



Arbitro: Abisso

Marcatori: 9′ Pinamonti (S)

Ammoniti: Matheus Henrique, Pinamonti, Berardi (S); Martinez Quarta, Ikoné (F)

Espulsi: –

Note: 19′ st Consigli (S) para un rigore a Bonaventura (F)