Video Gol Highlights Sassuolo-Atalanta 2-1: Sintesi 10-4-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Atalanta 2-1, 32° Giornata Serie A: decisiva doppietta di Traore, inutile la rete di Muriel

Il Sassuolo batte l’Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nella trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

Gli emiliani tornano alla vittoria ed inguaiano i bergamaschi, che perdono la seconda partita consecutiva e si allontanano dal quarto posto, ora distante undici punti.

Sintesi di Sassuolo-Atalanta 2-1

Out Frattesi, Obiang, Djuricic e Romagna per Alessio Dionisi, che schiera Ayhan e Muldur in difesa con Chiriches e Kyriakopoulos a protezione di Consigli. In mediana torna Henrique con Lopez e Traore, mentre in attacco c’è il tridente titolare italiano costituito da Raspadori, Scamacca e Berardi.

Non ci sono De Roon, Djimsiti, Ilicic e Freuler per Gian Piero Gasperini, che ritrova Toloi in difesa con Demiral e Scalvini e rilancia Sportiello a porta. In mediana spazio alla coppia formata da Pessina e Pasalic, con Hateboer e Pezzella sulle fasce, mentre in attacco Boga e Miranchuk giocano alle spalle di Zapata.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputata su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre vogliono giocare a viso aperto, dando vita a continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Infatti, sin da subito c’è grande divertimento e spettacolo in campo, come dimostrano i tentativi di Pezzella, Lopez, Boga, Traore, Miranchuk e Toloi nel giro di poco meno di un quarto d’ora di gioco.

E’ solo il preludio per il gol del vantaggio, che arriva al 24′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Traore su assist di Kyriakopoulos, lanciato da Berardi.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, visto che non riescono a reagire, anche a causa dell’ottima gestione dei padroni di casa, che macinano gioco ed occasioni, vedendosi negare il raddoppio, sempre Traore, solo dal palo, mentre Chiriches è impreciso.

Nel finale c’è ancora spazio per un tentativo senza grandi pretese di Pasalic e l’ammonizione a Henrique.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Magnanelli, Koopmeiners e Zappacosta al posto di Hateboer, Miranchuk e Henrique.

E’ la partita di Traore, che fa ciò che vuole con palla al piede che, dopo l’entrata in campo di Palomino e Muriel al posto di Toloi e Boga, al 61′ minuto si regala una bella doppietta con una bella giocata personale.

Dopo il giallo di Muldur, proprio Muriel prova a spaventare Consigli prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Defrel, Rogerio, Malinovskyi, Ruan e Ceide al posto di Berardi, Traore, Pasalic, Scamacca e Kyriakopoulos.

Nel finale c’è tempo per un palo di Defrel, l’ammonizione di Zappacosta e l’inutile gol di Muriel al 94′ minuto.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Atalanta 2-1:

Tabellino di Sassuolo-Atalanta 2-1

SASSUOLO – (4-2-3-1) Consigli 6,5; Muldur 6,5, Ayhan 6, Chiriches 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (33’st Ferrari sv); Henrique 6 (1’st Magnanelli 6), Lopez 7; Berardi 6,5 (25’st Defrel 6), Raspadori 6, Traore 7,5 (25’st Rogerio 6); Scamacca 6 (33’st Tressoldi sv). A disp: Pegolo, Vitale, Magnanelli, Rogerio, Ferrari, Oddei, Ciervo, Peluso, Harroui, Toljan, Defrel, Tressoldi. All. Dionisi



ATALANTA – (3-4-3): Sportiello 6,5; Scalvini 5,5, Demiral 5,5, Toloi 6 (12’st Palomino 6); Hateboer 5,5 (1’st Pezzella 5,5), Pessina 5, Pasalic 6 (32’st Malinovskyi sv), Pezzella 5,5; Miranchuk 5 (1’st Koopmeiners 5,5), Zapata 5,5, Boga 5 (12’st Muriel 6,5). A disp: Musso, Rossi, Mahele, Cittadini, Zappacosta, Cisse, Palomino, Koopmeiners, Muriel, Malinovskyi, Mihajla. All. Gasperini



Arbitro: Sacchi

Marcatori: 24’ e 15’st Traore

Ammoniti: Henrique, Muldur (S)

Espulsi: