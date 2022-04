Video Gol Highlights Sampdoria-Salernitana 1-2: sintesi 16-4-2022

Video Gol Highlights Sampdoria-Salernitana 1-2: campani vittoriosi con due gol, di Fazio ed Ederson, nei primi minuti. A nulla vale la rete di Caputo, che accorcia sul finire di primo tempo.

Sampdoria-Salernitana 1-2: i campani conquistano tre punti e continuano a sperare nella salvezza.

Partenza sprint della squadra di Nicola, che si porta avanti 2-0 nei primi sei minuti, con reti di Fazio (su azione d’angolo) ed Ederson (azione personale).

A nulla serve, ad una Samp subissata dai fischi del pubblico, la rete di Ciccio Caputo sul finire del primo tempo.

Vittoria da tre punti per i “granata”, che sperano ancora nella salvezza, nonostante l’impresa sia ardua, visti i nove punti di distacco con il Cagliari.

La sintesi di Sampdoria-Salernitana 1-2

Partenza sprint dei campani: dopo quattro minuti, su azione d’angolo, Federico Fazio svetta più alto di tutti e batte Audero per lo 0-1.

4' Goooooooooooooooooooool!!!!!!! Fazio svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di testa porta in vantaggio i granata! #SampdoriaSalernitana 0-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 16, 2022

La Samp accusa il colpo e subisce anche il raddoppio: sponda di Djuric per Ederson, che fa secco Ferrari in dribbling, e supera Audero con un diagonale preciso.

6' Goooooooooooooooooooool!!!!!!! Ederson va via da solo in contropiede e trafigge Audero in uscita!!! #SampdoriaSalernitana 0-2 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 16, 2022

Sotto di due gol, la Sampdoria prova a scuotersi: è soprattutto dalla catena di sinistra che gli uomini di Giampaolo si rendono pericolosi.

La Salernitana, però, fa buon muro. E anche i blucerchiati non riescono ad imbastire azioni particolarmente efficaci nella prima mezzora.

Il primo pericolo per la porta di Sepe giunge quando Bereszynski mette in mezzo un pallone dalla sinistra: Quagliarella, al volo, manda fuori di poco.

I liguri accorciano, dunque, con Caputo: l’ex Sassuolo si avventa su una seconda palla, in area, e non lascia scampo a Sepe con un tiro chirurgico.

La Salernitana torna subito all’attacco: Mazzocchi, in mezzo, per Bonazzoli. Palla di poco fuori.

Ribaltamento di fronte, e l’asse Candreva-Quagliarella confeziona un’altra occasione: il tiro dell’esterno ex Lazio viene respinto da Sepe, ma il capitano blucerchiato non riesce a ribadire in rete.

Nel finale di tempo, un tiro di Ederson dal limite finisce alto.

Inizia la ripresa, e i ritmi sono leggermente più bassi rispetto alla prima frazione: Ranieri riceve nel mezzo un cross di Bonazzoli. Palla messa alta.

Ancora Salernitana: pallone verticale per Coulibaly, che prova a calciare dall’interno dell’area. Sfera deviata da Colley in angolo.

Girandola di cambi per gli allenatori: nella Salernitana spazio a Kastanos, che prova subito un destro da fuori. Di poco al lato.

La Sampdoria prova a trovare il pareggio, ma sbaglia spesso tecnicamente e non riesce a rendersi incisiva.

I campani, non lesinando un gioco fisico ed aggressivo, riescono a tenere botta fino alla fine. Tre punti di speranza per la squadra di Nicola, cui per salvarsi serve comunque un’autentica impresa.

Highlights e video gol Sampdoria-Salernitana 1-2

Il tabellino di Sampdoria-Salernitana 1-2

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (Augello 45′); Candreva, Rincon, Thorsby (63′ Ekdal); Sensi; Quagliarella (63′ Sabiri), Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Ekdal, Supriaha, Sabiri, Conti, Vieira, Yoshida, Magnani, Damsgaard, Trimboli.

Allenatore: Marco Giampaolo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson (65′ Kastanos), Bohinen, Coulibaly, Obi; Bonazzoli (65′ Ribery), Djuric.

A disposizione: Belec, Veseli, Gagliolo, Ranieri, Dragusin, Zortea, Di Tacchio, Ribery, Verdi, Perotti, Kastanos, Mikael.

Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 4′ Fazio (Sal), 6′ Ederson (Sal), 32′ Caputo (Sam)

Arbitro: Valeri (Roma 2)

Ammoniti: Sepe (Sal), Bonazzoli (Sal), Bohinen (Sal), Djuric (Sal), Ribery (Sal), Mazzocchi (Sal), Ranieri (Sal), Sensi (Sam)

Espulsi: