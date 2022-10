Video Gol Highlights Sampdoria – Roma 0-1 e Sintesi 17-10-2022

Video Gol e Highlights di Sampdoria – Roma 0-1: decide il match di Marassi un gol su calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini al 9° minuto. La Roma di Mourinho grazie a questa vittoria sale al 4° posto in classifica mentre la Sampdoria resta all’ultimo posto.

La Roma di Mourinho almeno in campionato sembra aver trovato continuità di risultati e ottiene la 3° vittoria consecutiva dopo la pausa per le nazionali battendo in successione Inter, Lecce e Sampdoria.

I giallorossi grazie alla vittoria a Marassi contro la Sampdoria scavalcano Udinese e Lazio e salgono al 4° posto solitari con 22 punti a -1 dal Milan che è terzo e -4 dal Napoli di Spalletti capolista che affronteranno proprio domenica nel posticipo dell’11° Giornata di Serie A all’Olimpico.

La Sampdoria di Stankovic dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto sabato scorso in trasferta a Bologna rimedia un ulteriore sconfitta, la 7° in 10 Giornate, e resta il fanalino di coda di questo campionato con soli 3 punti frutto di 3 pareggi.

Sintesi di Sampdoria Roma 0-1:

Stankovic schiera la sua Sampdoria con il classico 4-4-2 con Audero in porta e davanti a lui Colley e Ferrari centrali con Bereszynski a destra e Augello a sinistra. A centrocampo ci sono Rincon e Villar al centro con Leris a destra e Djuricic a sinistra. In attacco la coppia formata da Gabbiadini e Caputo.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci sono Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra con Cristante e Camara al centro. In attacco Belotti al fianco di Abraham supportati da Lorenzo Pellegrini che agisce sulla tre quarti.

Al 6° minuto viene fischiato subito un calcio di rigore per la Roma per un tocco di mano in area del difensore della Sampdoria Ferrari su cross di Abraham.

Di Bello dopo il check al Var conferma il penalty in favore della Roma

Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che batte Audero per il vantaggio della Roma.

Al 20° prova il tiro dalla distanza Rincon ma la sua conclusione è debole e para Rui Patricio.

Al 29° occasione per la Sampdoria! Ottimo scambio tra Caputo e Djiricic e poi il serbo dopo aver dribblato due difensori della Roma viene fermato da un intervento provvidenziale di Smalling.

Al 37° ancora una conclusione dalla distanza per la Sampdoria questa volta con Gabbiadini ma il tiro è da dimenticare.

Al 40° ancora un traversone di Abraham che trova la testa di Pellegrini ma Audero para senza problemi.

Al 55° la Roma sfiora il raddoppio con il Gallo Belotti.

Ottimo passaggio filtrante di Abraham per Belotti che calcia con la punta del piede ma Audero gli nega il gol.

Stankovic effettua due cambi mandando in campo Verre e Quagliarella al posto di Rincon e Gabbiadini.

Al 69° Mourinho manda in campo Matic e Zaniolo al posto di Camara e Abraham.

Al 71° ci prova subito il nuovo entrato Zaniolo con un tiro dalla distanza ma Audero risponde bene.

Al 73° entra Spinazzola al posto di El Shaarawy.

Al 76° ancora Zaniolo pericolosissimo! Dopo aver saltato Colley e Ferrari prova il tiro con il destro in diagonale ma il pallone si spegne sul fondo.

Al 94° in pieno recupero ancora un ottima giocata di Zaniolo che dribbla Audero e mette in rete ma il gol è annullato per fuorigioco, l’attaccante romanista era scattato oltre la linea dei difensori blucerchiati.

Video Gol e Highlights di Sampdoria – Roma 0-1:

Tabellino di Sampdoria – Roma 0-1:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello (1’ st Murru); Leris (1’ st Pussetto), Rincon (14’ st Verre), Villar, Djuricic (29’ st Sabiri); Gabbiadini (14’ st Quagliarella), Caputo. All.: Stankovic.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (38’ st. Karsdorp), Cristante, Camara (23’ st Matic), El Shaarawy (29’ st Spinazzola); Pellegrini; Belotti (38’ st Bove), Abraham (23’ st Zaniolo). All.: Mourinho.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 9′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Ibanez, Pellegrini, Zaniolo (R), Pussetto, Colley, Rincon, Verre (S)