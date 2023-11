Video Gol Highlights Salernitana-Napoli 0-2: Sintesi 4-11-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Napoli 0-2, 11° Giornata Serie A: segnano Raspadori e Elmas

Il Napoli batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i partenopei, che si portano a quota ventuno punti confermando l’ultimo posto in classifica dei granata, in grandissima difficoltà questa stagione.

Sintesi di Salernitana-Napoli 0-2

Squalificato Gyomber per Pippo Inzaghi, che schiera Mazzocchi, Fazio, Pirola e Bradaric in difesa a protezione di Ochoa, sceglie Legowski in mediana con Coulibaly e Tchaouna, mentre in attacco giocano Candreva, Dia e Ikwuemesi.

Non ci sono Natan e Osimhen per Rudi Garçia, che punta su Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani e Olivera in difesa davanti a Meret, torna Anguissa in mediana con Lobotka e Zielinski, confermato Raspadori in attacco con Politano e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo le parate di Ochoa e Meret sui tentativi di Pirola e Raspadori, è proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato al 13′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Lobotka.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sembrano accusare il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che provano a sfruttare il momento spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Politano e ancora Raspadori, ma Ochoa alza la saracinesca.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni, mentre i padroni di casa non modificano il proprio atteggiamento in campo.

E’ ancora una volta Ochoa a salvare più volte il passivo su Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori prima del giallo a Mazzocchi e delle sostituzioni che vedono coinvolti Daniliuc, Simeone, Elmas, Bohinen, Stewart, Kastanos, Lindstrom e Botheim al posto di Raspadori, Kvaratskhelia, Legowski, Ikwuemesi, Fazio, Candreva, Politano e Mazzocchi.

Al 83′ minuto gli ospiti raddoppiano con Elmas, che trova una bellissima soluzione dal limite dell’area di rigore con un bel destro a giro.

𝗙𝗧



The champions are back to winning ways ⭐️#SalernitanaNapoli pic.twitter.com/JkDcLEJ1yB — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 4, 2023

Nel finale entra Cajuste per Zielinski, viene ammonito Di Lorenzo e Simeone si divora il tris al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Napoli 0-2:

Tabellino di Salernitana-Napoli 0-2

Marcatore: 13’ Raspadori, 37’ st Elmas

Assist: 13’ Lobotka, 37’ st Olivera

Salernitana (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi (36′ st Botheim), Fazio (24′ st Daniliuc), Pirola, Bradaric; Legowski (24′ st Bohinen), Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwuemesi (24′ st Stewart). A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Martegani, Maggiore, Bohinen, Kastanos. All: F. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski (41′ st Cajuste), Lobotka, Anguissa; Politano (32′ st Lindstrom), Raspadori (23′ st Simeone), Kvaratskhelia (23′ st Elmas). A disp: Gollini, Contini, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Gaetano, Zerbin. All: Garcia.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Mazzocchi (S), Di Lorenzo (N)