Video Gol Highlights Salernitana-Milan 1-2: sintesi 04-01-2023

Video Gol e Highlights di Salernitana-Milan 1-2: buono, quasi ottimo, il ritorno in campo dei rossoneri allo stadio “Arechi” contro un avversario messo sotto per ottanta minuti e svegliatosi tardi.

In un quarto d’ora il Milan segna due volte con Leao e Tonali e sfiora più volte il tris, mentre la Salernitana si vede solo nel finale con il gol di Bonazzoli. Ochoa tiene in vita i suoi, ma il pareggio non arriva.

In attesa del Napoli, in campo contro l’Inter alle 20:45, il Milan, ora a 36 punti, va a -5 dagli uomini di Spalletti e a +6 dai cugini.

La Sintesi di Salernitana-Milan 1-2

I rossoneri partono bene, anzi benissimo, sfiorano presto il vantaggio con una bella iniziativa di Leao, che conclude dopo aver superato due difensori e trova ben piazzato Ochoa, e passano in vantaggio al 10°: spalle alla porta, il portoghese riceve palla da Tonali, scatta in posizione regolare e mette in rete da posizione angolata dopo aver saltato il nuovo estremo difensore dei granata.

Cinque minuti dopo, va in gol anche Tonali per il raddoppio degli ospiti: Coulibaly sbaglia un rinvio e regala la sfera al centrocampista, il cui primo tiro viene respinto da Ochoa sui piedi di Diaz, che scarica all’indietro per il numero 8 pronto al secondo, stavolta vincente, tentativo.

La prima frazione prosegue con il Milan che manca in due circostanze volte il tris: al 28° Diaz non trova il bersaglio con un tiro incrociato e al 32° Ochoa sventa il tiro di prima intenzione di Giroud dopo illuminante tacco di Leao. Da qui in poi non accade granché e la prima frazione va in archivio.

In apertura di seconda frazione Giroud va vicino al 3-0: dopo un buon dialogo con Saelemaekers, il francese, in area, riesce a concludere anticipando Ochoa, ma Lovato salva i granata con un tempestivo intervento.

Passato il quarto d’ora senza segni di vita da parte dei padroni di casa, è sempre il Milan a fare la partita e il 3-0 giunge inevitabile al minuto 61 grazie ad una deviazione sotto porta di Diaz su colpo di testa di Tomori da corner. Lo spagnolo è, però, in offside e Fourneau annulla dopo un consulto al VAR.

A dieci minuti dal termine, dopo un pericoloso tiro a lato di Sambia, è ancora bravissimo Ochoa, per due volte: a provarci sono prima Giroud con un tiro al volo su punizione di Tonali e poi De Ketelaere, ma il portiere messicano è superlativo.

Il mancato ko tecnico rinvigorisce i campani, che al minuto 83 accorcia le distanze con il neo entrato Bonazzoli, bravissimo a insaccare di prima intenzione un cross di Coulibaly sul secondo palo.

I minuti di recupero assegnati sono addirittura otto e nel primo di questi Dest, nuovo entrato anch’egli, si divora il 3-1 tentando un tacco al volo su cross di Vranckx pur essendo solo in area e potendo controllare e concludere.

Ochoa è nuovamente risolutivo al 95° nello sventare un’autorete di Radovanovic, che anticipa De Ketelaere su un traversone di Tonali, e infine al 98° su un potente sinistro del belga. Il maxi recupero, prolungato di quasi un minuto, finisce e Fourneau fischia tre volte tra le proteste dei granata, che volevano più tempo.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Milan 1-2

Il Tabellino di Salernitana-Milan 1-2

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Lovato (64′ Daniliuc), Radovanovic, Fazio; Sambia (84′ Valencia), Bohinen, Coulibaly, Bohinen (84′ Kastanos), Vilhena (64′ Bonazzoli), Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (72′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (85′ Dest), Diaz (63′ De Ketelaere), Leao; Giroud (85′ Vranckx). Allenatore: Pioli

Marcatori: 10′ Leao, 15′ Tonali e 83′ Bonazzoli

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Giroud, Piatek, Bradaric, Coulibaly e Daniliuc