Video Gol Highlights Salernitana-Lazio 0-3: Sintesi 15-1-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Lazio 0-3, 22° Giornata Serie A: segnano Lazzari e doppietta Immobile

La Lazio batte molto agevolmente la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel secondo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Tutto davvero troppo facile per i biancocelesti, che tornano alla vittoria dopo due partite acciuffando momentaneamente il sesto posto con trentacinque punti in classifica.

Si fermano subito i campani, che venivano da una vittoria importantissima in uno scontro diretto per la salvezza, ma questo ko lascia gli amaranto ultimi in classifica con undici punti.

Sintesi di Salernitana-Lazio 0-3

Squadra praticamente obbligata per Stefano Colantuono, che ha a disposizione davvero solo tredici giocatori disponibili, a causa dei tantissimi positivi al Covid-19, a cominciare da Coulibaly, proseguendo con Bogdan, Simy, Gagliolo, Jaroszynski, Capezzi, Kastanos e concludendo con Djuric, Zortea e Fiorillo, ai quali si aggiungono gli infortunati Ribery e Strandberg e Coulibaly, convocato in nazionale per disputare la Coppa d’Africa. In difesa viene abbassato Ranieri al fianco di Delli Carri e Veseli a protezione di Belec, mentre sulle fasce esordio dal primo minuto per Motoc, con Kechrida dalla parte opposta. In mediana spazio a Obi, Di Tacchio e Schiavone, mentre in attacco confermata la coppia formata da Gondo e Bonazzoli.

Qualche assenza anche per Maurizio Sarri, orfano di Basic, Acerbi, Anderson e Radu infortunati, oltre ad Akpa-Akpro, convocato anche lui in nazionale. A porta confermato ancora Strakosha, mentre in difesa Patric e Luiz Felipe come coppia centrale e Hysaj e Marusic sulle fasce. In mediana ci sono sia Luis Alberto che Milinkovic-Savic con Cataldi, mentre in attacco sorpresa Zaccagni con Immobile e Pedro.

E’ una partita già scritta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Sembra quasi una sorta di allenamento, in cui gli ospiti hanno la palla e i padroni di casa sono rintanati in circa venticinque metri, tentando di difendere inutilmente e inefficacemente la propria porta.

Il dislivello tecnico e tattico è palese e, infatti, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile, su assist di tacco di Milinkovic-Savic, lanciato in profondità da Luis Alberto.

Neanche il tempo di respirare, che al 10′ minuto gli ospiti raddoppiano subito, ancora Immobile, che si regala una bella doppietta, questa volta sfruttando l’assist di Pedro.

Uno due micidiale, colpiti e affondati. I padroni di casa non pressano nemmeno, risultano apatici e abulici. Sono bravissimi gli ospiti a gestire il risultato e la palla abbassando ancora il ritmo di gioco e, di fatto, riposandosi in vista delle altre partite, ma Cataldi si fa ammonire.

Nel finale c’è ancora tempo per la traversa che nega ad Immobile la tripletta, il giallo comminato a Schiavone e l’infortunio di Pedro, sostituito con Felipe Anderson.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più bello e divertente, visto che si alzano i ritmi di gioco con la reazione dei padroni di casa, non solo più difensivi, ma propensi a ribaltare l’azione, mentre gli ospiti continuare a macinare gioco ed occasioni.

Ci provano Gondo, che non trova la porta, e Zaccagni, bravo Belec. Poi entrano Lazzari e Lucas Leiva al posto di Marusic e Cataldi e viene ammonito Ranieri.

Al 66′ minuto gli ospiti calano il tris segnando con Lazzari, su assist di Felipe Anderson, al termine di una bella azione molto veloce, con l’autore del gol che si farà anche ammonire e, subito dopo, anche Luiz Felipe.

Il terzo gol sembra tagliare le gambe definitivamente ai padroni di casa, che provano a cambiare qualcosa con le sostituzioni: dentro Obi, Vergani ed esordio per il giovane Perrone, fuori Ruggeri, Gondo e Ranieri. Anche gli ospiti anno qualche cambio con l’entrata in campo di Romero e Vavro per Zaccagni e Luiz Felipe.

Nel finale è pura accademia per gli ospiti, che passeggiano in campo e sfiorano addirittura il tris con Immobile, ma Belec gli nega la gioia della tripletta.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Lazio 0-3:

Tabellino di Salernitana-Lazio 0-3

Salernitana (3-5-2): Belec 5,5; Delli Carri 5, Veseli 5,5, Motoc 5; Kechrida 5, Schiavone 5, Di Tacchio 5,5, Obi 5 (22′ st Ruggeri 6), Ranieri 5 (32′ st Perrone sv); Bonazzoli 5, Gondo 6 (38′ st Vergani sv). A disp.: Guerrieri, Cannavale, Russo, De Lorenzo. All.: Colantuono 5.



Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 6,5, Luiz Felipe 6 (38′ st Vavro sv), Patric 6, Marusic 6 (14′ st Lazzari 7); Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6 (14′ st Leiva 6), Luis Alberto 6,5; Pedro 6,5 (40′ st Felipe Anderson 6,5), Immobile 7,5, Zaccagni 6 (38′ st Romero sv). A disp.: Reina, Adamonis, Moro, Muriqi. All.: Sarri 6,5.



Arbitro: Abisso

Marcatori: 7′ Immobile, 10′ Immobile, 21′ st Lazzari

Ammoniti: Schiavone, Ranieri (S); Cataldi, Lazzari, Luiz Felipe (L)

Espulsi: nessuno

