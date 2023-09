Video Gol Highlights Salernitana-Inter 0-4: Sintesi 30-9-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Inter 0-4, 7° Giornata Serie A: poker di Lautaro Martinez

L’Inter strapazza la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel terzo ed ultimo anticipo serale del sabato della settima giornata di Serie A.

Grandissima risposta dei nerazzurri dopo la prima sconfitta in campionato e ritorno in testa alla classifica a quota diciotto punti, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i campani, sempre più penultimi.

Sintesi di Salernitana-Inter 0-4

Out Candreva, Coulibaly e Ikwuemesi per Paulo Sousa, che schiera Daniliuc, Gyomber e Lovato in difesa a protezione di Ochoa, sorprese Martegani e Legowski con Bohinen e Bradaric a centrocampo, scelto Botheim in attacco con Kastanos e Jovine Cabral.

Non ci sono Arnautovic, Cuadrado, Frattesi e Sensi per Simone Inzaghi, che punta su Pavard, De Vrij e Acerbi in difesa davanti a Meret, vengono scelti Klaassen e Carlos Augusto a centrocampo con Barella, Calhanoglu e Dumfries, spazio a Alexis Sanchez con Thuram in attacco.

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si chiudono con ordine e compattezza per poi tentare di ripartire in contropiede.

Ci provano più volte Thuram, Alexis Sanchez e Dumfries, ma senza fortuna, così come Kastanos e Jovine Cabral, nel mezzo l’ammonizione per Calhanoglu.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Asllani, Mkhitaryan e Lautaro Martinez al posto di Calhanoglu, Klaassen e Alexis Sanchez.

Dopo il giallo a Jovine Cabral, al 63′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Lautaro Martinez, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella triangolazione con Thuram.

I padroni di casa provano a reagire e troverebbero subito il pareggio con Legowski al 67′ minuto, ma viene annullato tutto dal VAR per posizione di fuorigioco prima del giallo a Gyomber e all’entrata in campo di Mazzocchi per Martegani.

Al 78′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Lautaro Martinez, che si regala una bella doppietta su assist di Barella, servito da Thuram, bravo a rubare palla ad un avversario.

Poi, Darmian, Stewart e Maggiore subentrano a Dumfries, Jovane Cabral e Bohinen, ma al 85′ minuto ancora Lautaro Martinez decide di calare il poker regalandosi addirittura una bella tripletta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lovato su Thuram.

Al 90′ minuto Lautaro Martinez segna il poker su assist perfetto di Carlos Augusto, su altra azione iniziata da Thuram dopo l’entrata in campo di Agoume, Pirola e Tchouana al posto di Barella, Dia e Daniliuc.

Questo sabato sera porta il nome di 𝐋𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐄𝐙 🔥🔥🔥🔥#SalernitanaInter pic.twitter.com/bO8sunYO7w — Lega Serie A (@SerieA) September 30, 2023

Highlights e Video Gol di Salernitana-Inter 0-4:

Tabellino di Salernitana-Inter 0-4

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Daniliuc (41′ st Tchaouna), Gyomber, Lovato; Kastanos, Legowski, Bohinen (34′ st Maggiore), Martegani (27′ st Mazzocchi), Bradaric; Dia (41′ st Pirola), Cabral (34′ st Stewart).

A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, Sfait, Botheim. All.: Sousa



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries (34′ st Darmian), Barella (41′ st Agoumé), Calhanoglu (9′ st Asllani), Klaassen (9′ st Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram, Sanchez (9′ st Martinez).

A disp.: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dimarco, Stankovic, Bastoni, Sarr. All.: Inzaghi



Arbitro: Abisso

Marcatori: 17′ st Martinez (I), 32′ st Martinez (I), 40′ st rig. Martinez (I), 44′ st Martinez (I)

Ammoniti: Cabral, Gyomber (S); Calhanoglu (I)

Espulsi: –