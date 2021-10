Video Gol Highlights Salernitana-Genoa 1-0: Sintesi 2-10-2021

Video Gol e Highlights Salernitana-Genoa 1-0, 7° Giornata Serie A: la decide Djuric

La Salernitana batte il Genoa allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i campani, che si staccano dall’ultimo posto in classifica chiudendo questo tour de force con quattro punti ed evidenziando le difficoltà dei liguri, che arrivavano da due pareggi.

Sintesi di Salernitana-Genoa 1-0

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Sembra vincere l’equilibrio, nonostante il tentativo dei fare possesso palla da parte degli ospiti, che non sembrano riuscire a raggirare l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, compatti nella propria metà campo.

Le uniche occasioni vengono costruite su sviluppi di calci piazzati con Standberg, Biraschi e Gagliolo, mentre i tentativi di Kallon e Simy sono senza convinzione.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più divertente, visto che le due squadre cominciano a giocare a viso aperto, dando vita così a continui capovolgimenti di fronte.

Da una parte ci prova Di Tacchio, dall’altra invece si rendono pericolosi Kallon e Toure.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 66′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Djuric, su assist perfetto di Kastanos direttamente da calcio d’angolo.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari, che non si limitano a difendere, ma ripartono in contropiede con Di Tacchio, che colpisce il palo, rischiando sulla giocata di Cambiaso, miracolo si Belec, che nel finale è superlativo su Rovella.

Tabellino di Salernitana-Genoa 1-0

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (36′ st Jaroszynski); M. Coulibaly (1′ st Obi), L. Coulibaly (37′ Di Tacchio), Kastanos; Ribery; Gondo (16′ st Bonazzoli), Simy (16′ st Djuric). A disp.: Fiorillo, Veseli, Schiavone, Zortea, Kechrida, Bogdan, Vergani. All.: Castori



Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Bani, Criscito (18′ st Ghiglione); Sabelli (12′ st Fares), Toure (23′ st Pandev), Badelj, Rovella, Cambiaso; Kallon, Bianchi (12′ st Ekuban). A disp.: Marchetti, Semper, Serpe, Vazquez, Hernani, Behrami, Galdames, Melegoni. All.: Ballardini



Arbitro: Mariani

Marcatori: 21′ st Djuric (S)

Ammoniti: Maksimovic (G), Cambiaso (G), Gyomber (S), Ribery (S)

Espulsi:

Note:

